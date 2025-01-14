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Haber Merkezi

ABD tarihinin en büyük yangın felaketlerinden birini yaşıyor...

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde devam eden orman yangınları, 8. gününde hala tam anlamı ile kontrol altına alınamadı.

CAN KAYBI 24'E YÜKSELDİ

Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak yerel saatle sabah başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda, şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.

Yangınlarda 24 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildi.

Afette 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.

EKONOMİK KAYIP CİDDİ SEVİYEDE

Devam eden yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 milyar dolar ile 275 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.

Tüm çabalara karşın en az üç büyük yangın sürüyor.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ VAR, TRAFİK FELÇ

İlk başlayan ve hala en büyük olan Palisades yangını, büyük bölgeleri tahrip ederken, bunlara Mel Gibson ve Paris Hilton gibi ünlülerin evlerinin bulunduğu kalburüstü Pacific Palisades Mahallesi de dahil.

Yangınların sebebi inceleniyor. Perşembe günü Kenetth yangını adı verilen yeni bir yangın daha başladı.

Bu yangınla ilgili olarak bir kişi, kundak şüphesiyle gözaltına alındı.

Kentin büyük bölümü elektrik kesintileri nedeniyle karanlığa gömülürken, kaçmak isteyenler nedeniyle yollarda trafik tıkandı. Okullar ve üniversiteler de kapanmak zorunda kaldı.

32 SAATLİK ALARM VERİLDİ

Yangınları besleyen en önemli faktörlerden biri, "Santa Ana" rüzgarları olarak bilinen sıcak ve kuru rüzgarlar olarak belirtilirken Meteoroloji uzmanı Ryan Kittell, bugün yerel saatle 04.00'te başlayacağını ve çarşamba günü öğleden sonra sona ereceğini duyurdu.

32 saatlik bir alarm süresi boyunca en güçlü rüzgarların etkili olacağı bildirilirken, yağmur beklentisinin düşük olması durumun daha da kötüleşmesine neden olabileceği açıklandı.

Los Angeles İlçe İtfaiye Şefi Anthony Marrone, kent sakinlerini tahliye emirlerine hazır olmaları konusunda uyardı.

KIRMIZI BAYRAK UYARISI GEÇERLİ

Ulusal Hava Durumu Servisi ilçe yetkilileri, pazartesi gecesinden başlayarak çarşamba gününe kadar devam edecek kuvvetli rüzgar ve düşük nem kombinasyonu nedeniyle bölgede, "kırmızı bayrak" uyarısının geçerli olacağını bildirdi.

Özellikle salı günü şiddetini artırması beklenen düzenli rüzgarların hızının, saatte 70 ila 110 kilometreye ulaşmasının beklendiği belirtildi.

SANTA ANA RÜZGARLARI

Sert esen rüzgarlar Los Angeles'ın batısındaki alevleri, hızla hareket eden bir orman yangınına dönüştürdü.

Yangın, kuru bitki örtüsüyle yayıldı ve Santa Monica yakınlarındaki Pacifik Palisades mahallesinin etrafını sardı.

Bu rüzgarlar genelde sıcak ve kuru esiyor ve bitki örtüsündeki nemi daha da kurutuyor.

Ancak Kaliforniya çölünden gelen rüzgarların hızı bu yangınları özellikle yoğun bir hale getirdi.

TAHMİN EDİLMESİNİ GÜÇLEŞTİRİYOR

"Santa Ana, Föhn ya da saç kurutma makinesi rüzgarları" diye bilinen bu rüzgarlar, orman yangınlarının davranışlarını tahmin edilemez hale getiriyor.

Bazı durumlarda bu rüzgarlar elektrik direklerini devirerek, kablolardan çıkan kıvılcımların etraftaki bitki örtüsünü yakmasıyla yangınlara bile yol açabiliyor.