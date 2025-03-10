ABD'de küçük uçak huzurevinin otoparkına düştü

DHA

Uçak kazalarının giderek arttığı ABD'de yeni bir olay daha yaşandı.

Pensilvanya eyaletine bağlı Lancaster County bölgesinden kalkan küçük uçağın, kalkış sırasında kapıları açıldı.

Banliyö üzerinde daireler çizerin pilot, uçağın kapısının açık olduğunu fark edince acil iniş istedi.

KULE VE PİLOT İLETİŞİME GEÇEMEDİ

Hava trafik kontrol kayıtlarından aktarılan bilgiye göre, pilotun acil iniş yapmak için dönüş talebinde bulunduğu fakat açık kapaktan kaynaklanan rüzgar gürültüsü nedeniyle telsiz bağlantısında sorun yaşandığı duyuldu.

DÜŞEN UÇAK YANGINA SEBEP OLDU

Fairview Drive ile Meadowview Court arasında düşen uçak, büyük bir yangına yol açarken, otoparktaki birçok araç yandı.

Yetkililer, kazada çok sayıda yaralı bulunduğunu bildirdi.

HUZUREVİNİN OTOPARKINA DÜŞTÜ

Kazanın yaşandığı otoparkın, Lancaster Havaalanı'na iki sokak uzaklıkta olduğu ve 'Fairview Meadows' adlı bir huzurevine hizmet verdiği kaydedildi.

Yetkililer, uçakta kaç kişinin bulunduğuna dair net bilginin teyit edilemediğini açıkladı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.