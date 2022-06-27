Petrol
109.39
0.27%
Euro
17.6949
-0.74%
Dolar
16.7147
-1.01%
Altın
986.55
-0.56%
Borsa
2533
-0.82%
Bitcoin
358.740
-1.05%
BTXN Coin
7.00
-5.78%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    ABD'de kürtaj kararına karşı çıkan milyarderler

    Bill Gates, eski eşi Melinda ve George Soros, kararın kabul edilemez ve insan haklarına karşı olduğunu savundu.
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2022 - 10:23
    • Güncelleme : 27.06.2022 - 11:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de kürtaj kararına karşı çıkan milyarderler

    ABD Yüksek Mahkemesi, kürtajı anayasal hak olmaktan çıkaran bir karara imza attı.

    Kararı destekleyenler kadar, atılan bu adıma tepki gösterenler de var.

    Önde gelen Amerikalı milyarderler, kürtaj hakkını anayasal açıdan garanti altına alan 1973 tarihli Roe-Wade kararının iptal edilmesine karşı çıktı.

    Bill Gates: Kabul edilemez

    Microsoft'un kurucusu Bill Gates, alınan kararın "üzücü" olduğunu söyledi.

    Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gates, "Roe-Wade kararını geri çevirmek, haksız ve kabul edilemez bir gerileme." dedi.

    Gates, söz konusu adımın, "kadınların, özellikle de en dezavantajlı kesimlerin hayatlarını riske attığını" savundu.

    ABD de kürtaj kararına karşı çıkan milyarderler #1

    "Geriye doğru büyük bir adım"

    Gates'in eski eşi Melinda French Gates, "Bu Amerika, geriye doğru büyük bir adım atıyor. Tek bir mahkeme kararı, kadınların eşitliğini korumak için yeterli olmaz. Tek bir mahkeme, onu yürürlükten kaldırmak için de yeterli değil." ifadelerini kullandı.

    ABD de kürtaj kararına karşı çıkan milyarderler #2

    Soros: İnsan haklarını azalttı

    George Soros da ABD Yüksek Mahkemesi'nin Roe-Wade'i bozma kararının, "insan haklarını azalttığını ve üreme bakımını büyük ölçüde tehdit ettiğini" öne sürdü.

    ABD Başkanı Joe Biden, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Bizi 150 yıl geriye götürdü. Bu ülkenin kadınlarının sağlığı ve hayatı artık tehdit altında." diye konuşmuştu.

    ABD de kürtaj kararına karşı çıkan milyarderler #3


    İlginizi Çekebilir

    BDDK'nın kararı doları düşürdü
    Ekonomi

    BDDK'nın kararı doları düşürdü

    Osman Balcıgil'den Matilt Manukyan’ın nefes kesen macerası
    Kitap

    Osman Balcıgil'den Matilt Manukyan’ın nefes kesen macerası

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Görüş Bildir