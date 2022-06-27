ABD'de kürtaj kararına karşı çıkan milyarderler

Bill Gates, eski eşi Melinda ve George Soros, kararın kabul edilemez ve insan haklarına karşı olduğunu savundu.

ABD Yüksek Mahkemesi, kürtajı anayasal hak olmaktan çıkaran bir karara imza attı.

Kararı destekleyenler kadar, atılan bu adıma tepki gösterenler de var.

Önde gelen Amerikalı milyarderler, kürtaj hakkını anayasal açıdan garanti altına alan 1973 tarihli Roe-Wade kararının iptal edilmesine karşı çıktı.

Bill Gates: Kabul edilemez

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, alınan kararın "üzücü" olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gates, "Roe-Wade kararını geri çevirmek, haksız ve kabul edilemez bir gerileme." dedi.

Gates, söz konusu adımın, "kadınların, özellikle de en dezavantajlı kesimlerin hayatlarını riske attığını" savundu.

"Geriye doğru büyük bir adım"

Gates'in eski eşi Melinda French Gates, "Bu Amerika, geriye doğru büyük bir adım atıyor. Tek bir mahkeme kararı, kadınların eşitliğini korumak için yeterli olmaz. Tek bir mahkeme, onu yürürlükten kaldırmak için de yeterli değil." ifadelerini kullandı.

Soros: İnsan haklarını azalttı

George Soros da ABD Yüksek Mahkemesi'nin Roe-Wade'i bozma kararının, "insan haklarını azalttığını ve üreme bakımını büyük ölçüde tehdit ettiğini" öne sürdü.

ABD Başkanı Joe Biden, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Bizi 150 yıl geriye götürdü. Bu ülkenin kadınlarının sağlığı ve hayatı artık tehdit altında." diye konuşmuştu.