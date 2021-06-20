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Sağanak yağış 23 C

    ABD'de kuvvetli yağış, sele neden oldu

    Etkisini gösteren yağışın ardından Alabama eyaletinde su baskınları yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2021 - 17:33
    • Güncelleme : 20.06.2021 - 17:34
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    ABD'de kuvvetli yağış, sele neden oldu

    ABD'de şiddetli yağmur, Alabama eyaletine bağlı Birmingham ve Tuscaloosa bölgelerinde su baskınlarına yol açtı.

    Northport şehrinde mahsur kalan 20'den fazla kişi botla kurtarılırken, sele kapıldığı düşünülen bir kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

    SU BASKINI YAŞANDI

    Associated Press'in haberine göre, Birmingham'daki Ulusal Hava Durumu Servisi, bazı bölgelerde su seviyesinin 4 metreyi bulduğunu bildirdi.

    Yetkililer, özellikle Alabama'nın merkezinde yaşamı tehdit eden sel baskınları konusunda uyardı.

    ABD'de kuvvetli yağış, sele neden oldu ViDEO

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