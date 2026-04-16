ABD’de Kuzey Kore bağlantılı siber iş ağına hapis cezası

ABD’de yürütülen soruşturmada, Kuzey Koreli bilişim çalışanlarının Amerikan şirketlerinde gizlice istihdam edilmesini kolaylaştıran iki kişi hakkında karar açıklandı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kişilerin, çalıntı kimlikler üzerinden geniş bir iş ağı oluşturulmasına yardım ettiği belirtildi.

100'DEN FAZLA ŞİRKETTE SIZMA İDDİASI

Soruşturma kapsamında, Kuzey Koreli teknoloji çalışanlarının 2021–2024 yılları arasında ABD merkezli 100’den fazla şirkette uzaktan iş bulduğu tespit edildi.

Bu süreçte kullanılan sahte kimliklerin Amerikan vatandaşlarına ait olduğu ve sistematik bir şekilde kullanıldığı ifade edildi.

PYONGYANG'A MİLYONLARCA DOLARLIK KAYNAK

Yetkililere göre, bu yöntemle elde edilen gelirlerin önemli bir kısmı Kuzey Kore hükümetine aktarıldı. Toplam kazancın 5 milyon doları aştığı değerlendirildi.

Söz konusu gelirlerin, Kuzey Kore yönetimine finansal destek sağladığı iddia edildi.

MAHKEMEDEN AĞIR CEZALAR

Mahkeme, sanıklardan birine 9 yıl, diğerine ise 7 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Ayrıca her iki sanığın, 3 yıl denetimli serbestlik altında kalmasına hükmedildi.

Ayrıca yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin iadesi ve ek tazminat ödemeleri de karara bağlandı.

DİJİTAL GÜVENLİKTE YENİ UYARI

Yetkililer, özellikle uzaktan çalışma sistemlerinin kötüye kullanılabildiğine dikkat çekerek şirketlerin kimlik doğrulama süreçlerini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. Bu tür vakaların siber güvenlik açısından ciddi risk oluşturduğu ifade edildi.