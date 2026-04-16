İsrail, Lübnan'da bulunan Kasımiye Köprüsü'nü ikinci kez hedef aldı

ABD ile İran arasında imzalanan ateşkese rağmen Orta Doğu'da bombalar patlamaya devam ediyor.

İki ülke arasında anlaşmanın sağlandığı gün İsrail, Lübnan'a yönelik saldırı başlattı.

Saldırılarda binden fazla kişi hayatını kaybederken önemli bir hasar oluştu.

LÜBNAN'IN EN ÖNEMLİ KÖPRÜSÜ YİNE HEDEF ALINDI

Lübnan'ın resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, Sur bölgesini Sayda kentine bağlayan ayakta kalan tek geçiş noktası Kasımiye Köprüsü’nü hedef alan art arda 2 hava saldırısı düzenledi.

Haberde köprünün tamamen yıkıldığı kaydedildi.

BU İLK SALDIRI DEĞİL

Daha önce de bir insansız hava aracı (İHA) aynı köprünün yakınında bir saldırı gerçekleştirmişti.

İsrail ordusu, 22 Mart'ta da Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan önemli geçiş noktalarından Kasımiye Köprüsü'ne saldırı düzenlemişti.

KRİTİK ÖNEME SAHİP

Kasmiye Köprüsü, Sayda'dan Sur kentine uzanan sahil yolu üzerinde Litani Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü nokta yakınındaki en önemli köprülerden biri olarak öne çıkıyor.