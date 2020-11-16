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    ABD'de mahkumlar koronavirüsten ölenlerin cesetlerini taşıyor

    Ülkede rekor seviyeye çıkan koronavirüs nedeniyle El Paso Hapishanesi'ndeki mahkumların, saati 2 dolara koronavirüsten ölenleri mobil morglara taşıdığı görüntülendi.
    • DHA
    • 16.11.2020 - 10:33
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 11:31
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    ABD'de mahkumlar koronavirüsten ölenlerin cesetlerini taşıyor

    ABD'de koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 164 bin 959 artarak, 11 milyon 235 bin 666'ya çıktı.

    Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1254 artarak 251 bin 285'e ulaştı.

    MAHKUMLARDAN YARDIM İSTENDİ

    Rekor seviyeye ulaşan koronavirüs ölümleri nedeniyle hastanelerde yer kalmayan ülkede, cesetlerin taşınması için mahkumlardan yardım istendi.

    ABD'de mahkumlar 2 dolara koronavirüsten ölenlerin cesetlerini taşıyor İZLE

    SAATTE 2 DOLARA MORGA CESET TAŞIYORLAR

    Teksas eyaletinde bulunan El Paso Hapishanesi'ndeki mahkumların saati iki dolara, koronavirüste ölenleri mobil morglara taşıdığı görüntülendi.

    Görüntülerin basına sızmasının ardından birçok kişi olaya tepki gösterdi.

    ABD de mahkumlar koronavirüsten ölenlerin cesetlerini taşıyor #1

    ABD de mahkumlar koronavirüsten ölenlerin cesetlerini taşıyor #2

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