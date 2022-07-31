ABD'de, maymun çiçeği virüsünden dolayı acil durum ilan edildi

Hızla yayılan virüs nedeniyle, ABD'nin New York eyaleti ve San Francisco kentinde acil durum ilan edildiği duyuruldu.

Avrupa’da hızla yayılan ve ABD’de de görülen maymun çiçeğine yönelik endişeler giderek artıyor…

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeği salgını nedeniyle acil durum ilan etti. ABD'den de konuya ilişkin yeni bir adım geldi.

AA’nın haberine göre; vakaların en sık görüldüğü New York eyaleti ve San Francisco kentinde acil durum ilan edildi.

Vakaların yüzde 40’ı San Francisco’da

Ülkede teşhis edilen yaklaşık 5 bin vakanın yüzde 40'ına San Francisco'nun bağlı olduğu Kaliforniya eyaletinde rastlandı.

Vakalar 1 haftada 2 katına çıktı

San Francisco Belediye Başkanı London Breed, yaptığı açıklamada kentteki vakaların neredeyse 1 haftada 2 katına çıkarak 261'e ulaştığını belirterek, bu konuda gerekli önlemlerin alınması adına acil durum ilan ettiklerini kaydetti.

New York Valisi Kathy Hochul da eyalette artan vakalara işaret ederek, özellikle testlerin ve aşıların hızlandırılması adına böyle bir adım attıklarını bildirdi.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

DSÖ, 23 Temmuz'da başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti. DSÖ'nün 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 78 ülkeden 18 binin üzerinde vakanın doğruladığı, vakaların yüzde 70'ini Avrupa bölgesi, yüzde 25'ini de Amerika bölgesinin oluşturduğu bildirilmişti.