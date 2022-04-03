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    ABD'de Müslümanlar, ilk iftarlarını yaptı

    Ülkede yaşayan Müslümanlar, Ramazan'ı sevinçle karşıladı. İlk iftarın yanı sıra ilk teravih namazı da kılındı.
    • AA & Ensonhaber
    • 03.04.2022 - 08:48
    • Güncelleme : 03.04.2022 - 08:53
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    ABD'de Müslümanlar, ilk iftarlarını yaptı

    İslam âlemi, bir kez daha Ramazan ayına kavuşmanın sevincini yaşıyor.

    Dünyanın dört bir yanında olduğu gibi ABD'de yaşayan Müslümanlar da Ramazan ayının ilk orucunu açtı.

    İLK ORUCU AÇTILAR

    Başkent Washington ve civarında yaşayan çok sayıda Müslüman, ilk iftar için Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) bir araya geldi.

    New Jersey'de yaşayan çok sayıda Müslüman da Ramazan ayının ilk iftarı için Bergen Camisi'nde buluştu.

    Öte yandan Müslümanlar, ilk teravih namazını ülkenin en büyük camilerinden DCA Camisi'nde kıldı.

    TERAVİHTE BİR ARAYA GELDİLER

    Washington'a yarım saatlik mesafede Maryland eyaleti sınırları içinde yer alan DCA, hem bölgede yaşayan Türklerin hem de farklı etnik kökenden Amerikalı Müslümanın ilk teravih için geldiği ibadet mekanı oldu.

    Maryland, Washington ve Virginia'dan çok sayıda kişi ilk teravih namazını kılarak, Ramazan ayına erişmenin sevincini yaşadı.

    DCA, Ramazan boyunca çok sayıda iftar organizasyonuna ve farklı Ramazan etkinliklerine de ev sahipliği yapacak.

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