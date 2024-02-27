ABD'de Müslümanlar, İsrail'e destek veren Biden'ın ön seçimde kaybetmesi için çalışıyor ABD'nin Michigan eyaletindeki Müslüman ve Arap kökenli Amerikalılar, eyaletteki ön seçimlerde seçmenleri İsrail'in Gazze'ye saldırılarına desteği nedeniyle Başkan Joe Biden'ın kaybetmesi için "kararsız oy" kullanmaya çağırıyor.

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AA & Ensonhaber

İsrail'in Hamas baskınını bahane ederek Gazze'de başlattığı soykırıma ilk ve en güçlü desteği ABD başkanı Joe Biden vermişti.

Öyle ki, çatışmaların başladığı gün bitmeden, uçak gemilerinden oluşan bir filoyu İsrail açıklarına göndermiş, İsrail'e yönelik herhangi bir müdahaleye karşı açık bir uyarıda bulunmuştu.

Bununla da yetinmeyen Biden yönetimi, İsrail'e milyarlarca dolarlık askeri yardımda bulundu. Bu yardımlar gizliden de olsa devam ediyor.

Amerikalı Müslümanlar, Biden'ı istemiyor

Biden'ın İsrail'e yönelik bu kararlı tutumu, ülkesindeki Müslümanları kendisinden daha da soğutuyor.

Demokrat Parti'yi destekleyen Müslüman kesim, Biden'ın ön zeçimde kaybetmesi için bulundukları her eyalette Biden aleyhine kampanya yürütüyor.

"Ön seçimlerde kararsız oy kullanın" çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi'nde tek Filistinli Demokrat üye Rashida Tlaib, eyaletteki Müslüman toplumun Biden'a karşı tepkilerini video mesajında paylaştı.

Seçmenleri, Biden yönetiminin İsrail'e verdiği destek ve Gazze'deki ateşkes karşıtlığını protesto etmek için ön seçimlerde 'kararsız oy' kullanmaya çağıran Tlaib, 'Sesimizi daha gür duyurmak istiyorsanız buraya gelin ve kararsız oy kullanın.' ifadesini kullandı.

Bu video, ön seçimlerde 10 bin 'kararsız oy' elde etmeyi ve kasım ayındaki başkanlık seçiminde Biden'a bir uyarı göndermeyi amaçlayan 'Michigan'ı Dinle' kampanyasının bir parçası olarak yayımlandı.

ABD'deki ön seçimlerde partilerin oy pusulalarında 'kararsız oy' seçeneği bulunuyor. 'Kararsız oy', seçmenin belirli bir partiye oy verdiğini ancak listedeki adaylardan herhangi birini onaylamadığını ifade ediyor.

"Başkan bizi dinlemedi, biz de onu terk ediyoruz"

Washington yönetiminin İsrail'in Gazze saldırılarına verdiği destek nedeniyle başlatılan "Abandon Biden" (Biden'ı terk et) kampanyasının öncüsü Filistin kökenli Khaled Tuurani,

Topluluğumuz Joe Biden'a soykırımı durdurması, Gazze'deki Filistinlilerin üzerine bomba yağdıran İsrail'i silahlandırmayı bırakması için pek çok mesaj göndermeye çalıştı. Ancak başkan bizi dinlemedi.

diye konuştu.

"Soykırımdaki suç ortaklığı rolü" nedeniyle Biden'ı cezalandırmak istediklerini vurgulayan Tuurani, "Kararsız oy sadece bir mesaj. Kasım ayında seni (Biden) görevden almak konusunda gerçekten ciddi olduğumuzu bilsinler." dedi.

Tuurani,

Abondon Biden kampanyasıyla Joe Biden'ın seçimi kaybedeceğinden, tek dönemlik bir başkan olacağından ve kaybetmesinin her zaman Gazze'deki soykırımla ilişkilendirileceğinden emin olacağız.

değerlendirmesini yaptı.

"Tarihin, Biden'ın Filistinlilere yaptıkları yüzünden başkanlığı kaybettiğini yazmasını istiyorum"

Detroit İslam Merkezi'nden Filistin asıllı İmam İmran Salha ise önceden Biden'ın bir "ahlak timsali" olduğunu düşünmediğini ancak "bir Trump da olmadığını" değerlendirdiğini belirterek, "Ama şimdi gelinen noktada gerçek şu ki Donald Trump soykırım yapmadı. Başkan Joe Biden yaptı." ifadelerini kullandı.

Salha, 37 yaşındaki bir kadın akrabasının, kocası ve oğluyla köyüne giderken aracında vurularak öldürüldüğünü anlatarak, Biden'ın politikalarından kişisel olarak nasıl etkilendiğini söyledi.

İmran Salha,

Eğer Joe Biden'ın adının yazılı olduğu oy pusulasını imzalarsam, o oy pusulasını imzalamak için kullanacağım mürekkep, onun ve Gazze'deki 40 binden fazla masum sivilin kanından olacaktı.

şeklinde konuştu.

Beyaz Saray'dan gelen üst düzey yetkililerle görüşme davetini reddettiğini aktaran Salha, "Tarihin, Başkan Joe Biden'ın Filistinlilere yaptıkları yüzünden başkanlığı kaybettiğini yazmasını istiyorum." dedi.

Salha, "Araplar, Müslümanlar, Hıristiyanlar, Yahudiler ve tüm vicdan sahibi insanlar olarak" bir sonraki başkanın kim olacağını seçme gücüne sahip olmadıklarının, ancak Filistin'i destekleyenlerin bir başkanı iktidardan edebilecek güce sahip olduklarını kanıtlayacaklarının altını çizdi.

İmran Salha, Biden'a seslenerek, "Biden, (İsrail Başbakanı) Binyamin Netanyahu'yu tatmin etmek için Amerikan demokrasisini yok etmeye değer miydi?" diye sordu.

"Arap kökenli Amerikalıların oyları hafife alınmamalı"

Michigan'da yaşayan ve soy ismini vermek istemeyen Arap kökenli Amerikalı Rebecca da kararsız oy kullanmayı planladığını belirterek,

Arap kökenli Amerikalıların oyları artık hafife alınmamalı. Sesimizin gür ve net bir şekilde duyulacağını umuyoruz ve bu oylamayla Gazze'ye açık bir destek mesajı göndermeyi umuyoruz.

diye konuştu.

Rebecca, sadece Arap kökenli Amerikalılarla değil diğer etnik gruplarla da birlikte çalıştıklarını ifade ederek, ateşkes mesajı verdiklerini vurguladı.

"Abandon Biden" kampanyasının aksine kendisinin şu an ön seçimlere odaklandığını dile getiren Rebecca,

Yine de gözümüzü kasım ayından ayırmamalıyız. Trump'ı tekrar görevde görme ihtimali, sadece Arap ya da Filistin kökenli Amerikalılar için değil, her türlü azınlık için dehşet verici bir durum.

değerlendirmesinde bulundu.