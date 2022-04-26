ABD'de, Müslümanlara yönelik ayrımcılık arttı

Müslüman toplumlardan gelen şikayetleri değerlendiren ACAIR, hazırladığı raporla 2021'de Müslümanlara yönelik ayrımcılığın yüzde 9 arttığını ortaya koydu.

ABD’de en büyük Müslüman hakları savunucusu sivil toplum kuruluşu olan Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Müslümanlara yönelik ayrımcılığa ilişkin bir rapor yayınladı.

Müslüman toplumundan gelen şikayetlerin derlendiği 2021 raporunda, Müslümanlara yönelik ayrımcılığın 2021'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 9 arttığı belirtildi.

AA’nın haberine göre; ifade özgürlüğü, nefret suçları, fiziksel saldırı ve okullarda ayrımcılık başlıkları altında hazırlanan raporda, CAIR'e 2021'de toplam 6 bin 720 başvuruda bulunulduğu belirtildi.

Nefret ve önyargıda yüzde 28 artış

Raporda, özellikle başörtüsünün zorla çıkarılması, taciz, vandalizm gibi fiziksel saldırı başlığı altındaki nefret ve önyargı olaylarında yüzde 28'li artış olduğuna dikkat çekildi.

“Hükümet, Müslüman toplulukların karşı karşıya olduğu medeni haklar sorunlarını ele almalıdır”

CAIR Ulusal Direktörü Nihad Awad, ülkede sistemik İslamofobinin toplumu tehdit etmeye devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Federal hükümet, kendi politikalarında yapısal Müslüman karşıtı bağnazlığı ve Müslüman toplulukların karşı karşıya olduğu medeni haklar sorunlarını ele almalıdır. Ülkemizde herkes özgürce ve güvenle ibadet edebilmeli, çalışabilmeli, seyahat edebilmeli ve okula gidebilmelidir.”

ABD’deki 25 eyalette ofisi bulunan CAIR, ülke genelinde Müslüman topluma yönelik ayrımcılık ve İslamofobik olayları takip ediyor. ACAIR, gelen şikayetleri belgeleyen ve mağdurlara yardımcı olmaya çalışan bir sivil toplum kuruluşu olarak biliniyor.