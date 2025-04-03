ABD'de öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmen gözaltına alındı

Haber Merkezi

ABD'de mide bulandırıcı bir olay yaşandı...

Çocuk tacizi ve tecavüz oranlarının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alan ülkede, bir istismar vakası daha meydana geldi.

Illinois eyaletine bağlı Chicago’da 15 yaşındaki çocuğuna yeni bir telefon alan anne, bilgileri geçirmek için eski telefonu bilgisayarına bağladığında hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı.

ÖĞRENCİSİNE CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR ATTI

Veri yüklemesi yapan anne, oğlunun telefonuna gelen mesajla geçmiş bildirimlere girdiğinde, oğlunun 30 yaşındaki özel eğitim öğretmeni ve futbol koçu Christina Formella ile olan cinsel içerikli mesajlarını gördü.

New York Post'ta yer alan habere göre, öğretmenin mesajlarını kayıt altına alan anne, polise başvurarak şikayetçi oldu.

GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, öğretmeni trafikte seyrettiği sırada yakalayarak gözaltına aldı.

Kocasının şaşkın bakışları arasında otomobilden indirilen ve çocuk istismarı nedeniyle gözaltına alındığını söylenen öğretmen, “Kusacak gibi hissediyorum” ve “Aman Tanrım” diyerek ağladı.

SAVCIDAN AÇIKLAMA

Davayı inceleyen ilçe Savcısı Robert Berlin, “Bayan Formella’ya yönelik iddialar son derece rahatsız edici. Öğretmen ve koç olarak sahip olduğu güven ve otoriteyi, reşit olmayan bir öğrenciye cinsel saldırıda bulunmak için kullandığı öne sürülüyor. Bu tür davranışlara asla müsamaha gösterilmeyecek.” dedi.

OKULDAN UZAKLAŞTIRILDI

Formella, 18 yaşından küçüklerle temas kurmaması ve okula yaklaşmaması şartıyla kefaletle serbest bırakıldı. Okul yönetimi ise öğretmeni idari izne ayırdı.

Okul müdürü, velilere gönderdiği e-postada, “Topluluğumuz bu olayla sarsıldı. Bir yetişkinin en ciddi güven ihlaliyle suçlanması hepimizi derinden etkiledi.” ifadelerine yer verdi.

Olay, eğitim camiasında ve yerel toplumda büyük yankı uyandırırken, soruşturma devam ediyor.