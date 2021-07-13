ABD'de paraşütü açılmayan asker eve girdi

Eğitim sırasında paraşütü açılmayan askerlerden biri, bir evin çatısından girdi, mutfağına düştü. Askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde eğitim uçuşu için 15 bin fitten atlayan İngiliz askerinin paraşütü açılmadı.

Asker, bölgede bulunan bir evin çatısını delerek mutfağa iniş yaptı.

“BANA GÖRE BU BİR MUCİZE”

6 Temmuz’da meydana gelen olay sonrası açıklama yapan Atascadero Polis Teşkilatı, askerin durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Bina sakinlerinden Rose Martin, "Bana göre bu bir mucize. Kim paraşütsüz inip hayatta kalır ki?" diye konuştu.

EVDE KİMSE YOKTU

Öte yandan askerin eve girişi sırasında evde kimsenin olmaması büyük bir faciayı da önlemiş oldu.