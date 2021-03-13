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    ABD’de polis ile kadının çatışma anı

    ABD’nin Tennessee eyaletinde Metro Nashville polisi, şüpheli bir aracı durduğu sırada araçtaki kadın tarafından kurşunların hedefi oldu.
    • DHA
    • 13.03.2021 - 16:22
    • Güncelleme : 13.03.2021 - 16:35
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    ABD’de polis ile kadının çatışma anı

    ABD’nin Tennessee eyaletinde Metro Nashville polisi, şüpheli bir aracı durdurdu.

    Polis ile şüpheli aracın sürücüsü Nika Nicole Holbert arasında tartışma yaşandı.

    Holbert'in sözlerine öfkelenen polis elektro şok tabancısını kullandı. Kadın ise polise araçtaki silahıyla karşılık verdi.

    Yaşananlar polisin vücut kamerasına yansıdı.

    KAÇARKEN KAZA YAPTI

    Kaçmayı başaran kadın olay yerinden uzaktaştığı sırada trafik kazası geçirdi. Kadının tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

    ABD’de polis ile kadının çatışma anı #1

    Holbert’in kullandığı silahı olay yerinden kaçtığı sırada attığı ifade edildi. Yetkililer, polis memuru Josh Baker’in hastanede tedavi altında olduğu ve durumunun iyi olduğunu belirtti.

    ABD’de polis ile kadının çatışma anı #2

    Polis ile kadının çatışması VİDEO

    ABD’de polis ile kadının çatışma anı #3

    ABD’de polis ile kadının çatışma anı #4

    ABD’de polis ile kadının çatışma anı #5

    ABD’de polis ile kadının çatışma anı #6

    ABD’de polis ile kadının çatışma anı #7

    ABD’de polis ile kadının çatışma anı #8

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