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- ABD'de polis şiddeti: Elektroşok tabancasıyla vuruldu, felç kaldı
ABD'de polis şiddeti: Elektroşok tabancasıyla vuruldu, felç kaldı
Şikayet üzerine evine baskın yiyen 75 yaşındaki adamın, polisin acımasız müdahalesiyle etkisiz hale getirildiği o anlar kameraya yansıdı.
- Haber Merkezi
- 25.07.2021 - 09:02
- Güncelleme : 25.07.2021 - 10:15
ABD'de polis şiddeti devam ediyor...
Colorado eyaletinde komşusu tarafından şikayet edilen 75 yaşındaki Michael Clark, evine gelen 2 polis tarafından saldırıya uğradı.
ELEKTROŞOKLU MÜDAHALE
Clark, komşusu ile yaşadığı sıkıntıyı anlatmaya çalışırken, polislerden biri uyarı bile yapmadan elektroşok tabancasını ateşledi. Etkisiz hale getirilen yaşlı adam, daha sonra sürüklenerek evinden çıkarıldı ve kelepçelendi.
ABD'de polis 75 yaşındaki adamı elektroşok tabancası ile vurdu
FELÇ GEÇİRDİ
Olay sonrası hastaneye kaldırılan Clark, uzun süre tedavi gördü. Clark'ın felç geçirdiği ve apandistinin patladığı belirtildi.
POLİS GÖREVDEN ALINDI
Nicholas Hanning isimli polisin ise işten atıldığı ve üçüncü derecede saldırı suçlaması ile dava açıldığı öğrenildi.