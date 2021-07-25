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    ABD'de polis şiddeti: Elektroşok tabancasıyla vuruldu, felç kaldı

    ABD'de polis şiddeti: Elektroşok tabancasıyla vuruldu, felç kaldı

    Şikayet üzerine evine baskın yiyen 75 yaşındaki adamın, polisin acımasız müdahalesiyle etkisiz hale getirildiği o anlar kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2021 - 09:02
    • Güncelleme : 25.07.2021 - 10:15
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    ABD'de polis şiddeti devam ediyor...

    Colorado eyaletinde komşusu tarafından şikayet edilen 75 yaşındaki Michael Clark, evine gelen 2 polis tarafından saldırıya uğradı.

    ELEKTROŞOKLU MÜDAHALE

    Clark, komşusu ile yaşadığı sıkıntıyı anlatmaya çalışırken, polislerden biri uyarı bile yapmadan elektroşok tabancasını ateşledi. Etkisiz hale getirilen yaşlı adam, daha sonra sürüklenerek evinden çıkarıldı ve kelepçelendi.

    ABD'de polis 75 yaşındaki adamı elektroşok tabancası ile vurdu

    FELÇ GEÇİRDİ

    Olay sonrası hastaneye kaldırılan Clark, uzun süre tedavi gördü. Clark'ın felç geçirdiği ve apandistinin patladığı belirtildi.

    POLİS GÖREVDEN ALINDI

    Nicholas Hanning isimli polisin ise işten atıldığı ve üçüncü derecede saldırı suçlaması ile dava açıldığı öğrenildi.

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