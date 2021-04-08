ABD'de polisten kaçan sürücüyü tırla durdurdu

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde polis ile cinayet şüpheli arasında yaşanan kovalamaca, tır şoförü sayesinde bitti.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde cinayet şüphelisi ile polis arasında iki saatlik kovalamaca yaşandı.

Polisin cinayet şüphelisine "dur ihtarı" sokakları inletti.

Polisin uyarısını fark eden Ahmed Shabaan, tereddüt etmeden sürdüğü tırı polisten kaçan şüphelinin kullandığı kamyonetin önüne kırdı.

GÖZALTINA ALINDI

Cinayet şüphelisi, tır şoförü sayesinde gözaltına alınırken, şüphelinin aracının içinde bulunan bir kadın ise ellerini havaya kaldırarak, polise teslim oldu.

Soyadı Roxy olan kadını, polis sorgusunda aracında seyahat eden kişinin cinayetten arandığını bilmediğini ifade etti.

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