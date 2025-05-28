ABD'de propan yüklü kamyon patladı

İHA
ABD'de korkunç olay...
Chicago kentinde seyreden propan tankı yüklü kamyonet, sebebi bilinmeyen bir şekilde patladı.
Bomba gibi patlayan tankın sesi, tüm bölgeyi inletti.
1 YARALI
Olayda sürücü yaralanırken, patlamanın şiddetiyle enkaz parçaları sokağa ve evlere sıçradı.
4 evde hasar meydana geldi.
PATLAMANIN NEDENİ SIZINTI
Patlamanın kamyonun arkasındaki propan tankında meydana gelen sızıntıdan kaynaklandığı belirtildi.
Hastaneye kaldırılan sürücünün ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
PATLAMA ANI KAMERADA
Patlama anı, çevrede bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde patlama sonrası meydana gelen ses ve etrafa saçılan parçalar, olayın şiddetini gözler önüne serdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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