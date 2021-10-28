ABD'de senatörlerden Biden'a: Hindistan'a S-400 yaptırımı uygulanmasın

Rusya'dan S-400 savunma sistemi aldığı için Türkiye'yi yaptırım listesine alan ABD'de bir grup senatör, Başkan Biden'dan aynı füzeleri alan Hindistan'a yaptırm uygulanmamasını istedi.

Türkiye'ye hem stratejik ortak diyen, hem de terörle mücadele dahil pek çok konuda çifte standart yaklaşımlardan vazgeçmeyen ABD'de benzer bir gelişme daha yaşandı.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi alması nedeniyle CAATSA yaptırımlarını uygulayan ABD'de, aynı füze sistemlerini almaya hazırlanan Hindistan'ın yaptırımlardan muaf tutulması talep edildi.

ABD'Lİ SENATÖRLERDEN BİDEN'A ÇAĞRI

ABD'li Demokrat Virginia Senatörü Mark Warner ve Cumhuriyetçi Teksas Senatörü John Cornyn, Başkan Joe Biden'a S-400 hava savunma sistemi alımıyla ilgili Hindistan'a yaptırım uygulanmaması yönünde çağrı yaptı.

Senatörler, Biden'a yazdıkları mektupta, "Bu sistemlerin yaklaşan teslimatlarının, ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında yaptırımları tetikleyeceğinden endişe duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

"STRATEJİK ORTAKLIĞA ZARAR VERİR"

Senatörler, Hindistan'a CAATSA kapsamında yaptırım uygulanmasının iki ülke arasındaki 'stratejik ortaklık üzerinde zararlı etkisi' olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

"HİNDİSTAN, YAPTIRIMLARDAN MUAF TUTULSUN"

Mektupta, "Bu nedenle, S-400 Triumf karadan havaya füze sistemini satın almayı planlayan Hindistan'ı CAATSA'dan muaf tutmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz" denildi.

"ULUSAL ÇIKARLARIMIZ SÖZ KONUSU"

Senatörler, ayrıca Biden'a Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın (NDAA), Başkan'ın, ülkenin 'ulusal çıkarlarının' söz konusu olduğu durumlarda feragatname yayınlamasına izin verdiğini anımsattı.

"HİNDİSTAN, ARTIK BİZDEN DAHA ÇOK SİLAH ALIYOR"

Mektupta, Hindistan'ın yaptırımlardan muaf tutulmasının 'birkaç nedenden ötürü uygun olduğu', Hindistan'ın son yıllarda Rusya'dan silah ithalatına olan bağımlılığını azaltmak için 'önemli adımlar' atarak, ABD'den eskisinden daha fazla silah satın aldığına dikkat çekildi.

Rusya'nın Hindistan'a silah ihracatının 2016 ile 2020 yılları arasında önceki 5 yıla göre yüzde 53 oranında düştüğü belirtilen mektupta, Yeni Delhi'nin bu dönemde ABD'den 3.4 milyar dolar değerinde silah alımı yaptığı kaydedildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi

"HİNDİSTAN'DA ABD KARŞITLIĞI ARTABİLİR"

Bununla birlikte senatörler, bu türden bir adımın Kovid-19 aşıları, enerji stratejisi ve savunma alanlarındaki ikili işbirliğinin derinleştirilmesine zarar vereceği konusunda uyarı yaparak, "Üstelik yaptırımların Hindistan'da, ABD'nin işbirliği yapmak için tutarlı ve güvenilir bir ortak olmayacağı uyarısını yapanları cesaretlendirme potansiyeline sahip" iddiasında bulundu.

Birkaç hafta önce ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın Hindistan ziyareti sırasında Yeni Delhi'ye yönelik S-400 alımının 'tehlikeli' ve 'kimsenin çıkarına olmadığı' tehdidinde bulunmuştu.

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