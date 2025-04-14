ABD'de Siemens CEO'sunun ölümü sonrası helikopter şirketi operasyonlarını durdurdu

DHA

Avrupa'nın en büyük teknoloji holdinglerinden biri olan Siemens İtalya'nın CEO'su Agustin Escobar, eşi Merce Camprubi Montal ile 3 çocuklarını da alarak gittiği ABD'de bir helikopter kiraladı.

Bir pilot ile beraber New York üzerinde gezinmeye başlanan aile, helikopterin kısa süre sonra Hudson Nehri'ne düşmesiyle hayatını kaybetti.

Olayın ardından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

ŞİRKET TÜM FAALİYETİNİ DURDURACAK

Federal Havacılık İdaresi (FAA), 'New York Helicopter Tours'un, helikopterlerinin nehre düşmesiyle 6 kişinin ölümüne neden olan kazanın ardından operasyonlarına derhal son vereceğini duyurdu.

"İNCELEME BAŞLATILACAK"

Açıklamada, "Bu hafta başında Hudson'da meydana gelen ölümcül kazaya karışan 'New York Helicopter Tours' şirketi faaliyetlerini derhal durduruyor. Buna ek olarak FAA, tur operatörünün lisansı ve güvenlik sicili hakkında derhal bir inceleme başlatacaktır.

Son olarak helikopter güvenliği konusunda, FAA halihazırda ülke çapındaki uçak/helikopter sıcak noktalarını analiz ediyor ve bulguları, riskleri ve ek hafifletme seçeneklerini tartışmak üzere 22 Nisan'da bir helikopter güvenliği paneline ev sahipliği yapacak" denildi.

6 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Kazada hayatını kaybedenlerin Siemens Mobility'nin Demir Yolu Altyapısı CEO'su Agustin Escobar, eşi Merce Camprubi Montal ile 3 çocukları ve adı açıklanmayan helikopter pilotu olduğu bildirildi.