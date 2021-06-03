Siyahi bir adam, caddede yürüyen Asyalı bir kadına yumruk attı. Kadın baygınlık geçirirken, olay anları kameraya yansıdı.

ABD’de, Asya kökenli vatandaşlara yönelik ırkçılık günden güne arttı.

New York kentinde bulunan Çin mahallesi Chinatown’da, 48 yaşındaki siyahi Alexander Wright, yolda yürüyen Asyalı bir kadını görür görmez yumruk attı.

YERE YIĞILDI

Yüzünün ortasında yediği yumruk ile sarsılan 55 yaşındaki kadın, ne olduğunu anlayamadan yere yığıldı.

Saldırganın olay yerinden uzaklaşması ile çevredeki vatandaşlar kadının yardımına koştu.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

O anlar, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

New York Eyalet Meclis Üyesi Yuh-Line Niou, kameralara yansıyan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Kısa sürede yayılan görüntüler, büyük tepki topladı.

GÖZALTINA ALINDI

Hastaneye kaldırılan kadının durumunun stabil olduğu açıklandı.

Saldırgan Wright, nefret suçu işlemek ve saldırı suçlaması ile gözaltına alındı.

ABD’de siyahi adamdan Asyalı kadına ırkçı saldırı VİDEO

