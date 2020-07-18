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ABD’de siyahi kadın asker savaş uçağı pilotu oldu
ABD Hava Kuvvetleri, 110 yıllık tarihinde ilk defa siyahi kadın bir pilotu bünyesine aldı.
- DHA
- 18.07.2020 - 17:24
ABD Hava Kuvvetleri, siyahi kadın asker Teğmen Madeline Swegle'i bünyesine kattı.
ABD Deniz Hava Eğitim Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Teğmen Madeline Swegle Taktik Havacı havacı müfredatını tamamladı. Bravo” ifadeleri kullanıldı.
110 YILLIK TARİHTE İLK
Böylelikle ABD Hava Kuvvetleri, 110 yıllık tarihinde ilk defa siyahi kadın bir pilotu bünyesine aldı.
Swegle, gördüğü eğitim kapsamında F/A-18E/F Super Hornet, F-35C Joint Strike Fighter, EA-18G Growler tipi savaş uçaklarını kullanabilecek.