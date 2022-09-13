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    ABD'de sokaklar çamurla kaplandı

    ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Oak Glen kasabasında aşırı yağışların su baskınları ve heyelana yol açması sonucu sokaklar çamurla doldu.
    • 13.09.2022 - 19:54
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    ABD'de sokaklar çamurla kaplandı

    ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Oak Glen kasabasında şiddetli yağış, su baskınları ve heyelanı beraberinde getirdi.

    Sokaklar çamurla doldu

    Sokaklar bir anda çamurla doldu. İHA'nın haberine göre, bir kişinin çamur akıntısına kapılmaktan saniyelerle kurtulduğu kameraya yansıdı.

    ABD de sokaklar çamurla kaplandı #1


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