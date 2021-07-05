ABD'de son 24 saatte 35 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 35 artarak 605 bin 529'a çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 3 bin 806 artışla 33 milyon 718 bin 734'e yükseldi.

35 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 35 artarak 605 bin 529 oldu.

Kaliforniya, 3 milyon 820 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyonu aşkın vakayla Teksas ve 2 milyon 381 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 650 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 704 ve Teksas'ta 52 bin 482 olarak kayıtlara geçti.

ABD'DE 157 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİNCİ DOZ AŞI YAPILDI

ABD'de koronavirüs aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, 182 milyon 412 binden fazla kişiye ilk doz, 157 milyon 323 binden fazla kişiye ise ikinci doz koronavirüs aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 30 milyon 585 bini aşkın vakayla Hindistan ve 18 milyon 769 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi, 524 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 402 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.