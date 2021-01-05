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    ABD'de telesiyejde asılı kalan kayakçı kurtarıldı

    Telesiyejdeki arıza sonucu aşağıya atlamaya çalıştığı sırada ceketi sıkışan kayakçının imdadına, kurtarma ekipleri yetişti.
    • DHA
    • 05.01.2021 - 12:13
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 13:46
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    ABD'de telesiyejde asılı kalan kayakçı kurtarıldı

    ABD'nin New York kentindeki bir kayak merkezinde, telesiyejde arıza meydana geldi.

    Kurtarma ekipleri mahsur kalanlar için seferber olurken, çalışmalar sırasında ise ilginç bir olay yaşandı.

    TELESİYEJDE ASILI KALDI

    Gerilen bir brandaya atlamaya çalışan kadın kayakçının ceketi, telesiyejeye takıldı. Hareket etmekte zorlanan kadın kayakçıya, mahsur kalan başka bir arkadaşından destek geldi. Daha sonra asılı kalan kadın kayakçı ceketini çıkararak, brandaya atladı.

    Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Öte yandan o anlar da bölgede bulunan bir kişi tarafından tarafından kayda alındı.

    ABD'de telesiyejde asılı kalan kayakçı kurtarıldı ViDEO

    ABD de telesiyejde asılı kalan kayakçı kurtarıldı #1

    ABD de telesiyejde asılı kalan kayakçı kurtarıldı #2

    ABD de telesiyejde asılı kalan kayakçı kurtarıldı #3

    ABD de telesiyejde asılı kalan kayakçı kurtarıldı #4

    ABD de telesiyejde asılı kalan kayakçı kurtarıldı #5

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