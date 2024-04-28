Antalya'da trafikteki tartışma kanla bitti: Eşi ve kızının gözü önünde öldürüldü Neşet Güçlü, trafikte tartıştığı Önder Çakır'ı kalbinden bıçaklayarak öldürürken, olay sırasında Çakır'ın aracında 8 yaşındaki kızı ve eşinin de olduğu belirtildi.

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DHA

Antalya'nın Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'nde Önder Çakır ile Neşet Güçlü, trafikte seyir sırasında tartıştı.

İki sürücü araçlarını yol kenarına çekerek, tartışmayı sürdürürken, bir süre sonra Neşet Güçlü, yanında taşıdığı bıçakla Önder Çakır'ı kalbinden bıçakladı ve kaçtı.

Araçta 8 yaşındaki kızı ile bulunan Önder Çakır'ın eşinin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi.

Ameliyata alındı ama...

Özel bir hastaneye kaldırılıp, ameliyata alınan Çakır, kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, otobüsüyle kaçan servis şoförü Neşet Güçlü'yü yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Güçlü'yü yakalayıp, gözaltına alındı.

"Çocuğunun ve eşinin yanında öldürmeyi hesaplamış"

Diğer yandan Çakır'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çakır'ın eşi Meryem ile kardeşi Öner Çakır, sabah saatlerinde morga geldi. İşlemleri tamamlanan cenazenin, Burdur'da toprağa verileceği öğrenildi.

Öner Çakır, "Kardeşim, akşam eşi ve çocuğuyla evine giden adam. Kırmızı ışıkta duruyor, yeşil yanar yanmaz arkasında duran araç kornaya basarak, selektör yapmış. Kardeşim de elini kaldırmış, el işareti yapmış. Karşı taraf ne dedi, Allah bilir.

Sonrasında iniyor ve olduğu gibi bıçağı saplıyor. Ne vurma var ne bir şey var. Gidiyor, bıçağı saplıyor. Dövüşürsün, kavga edersin dersin ki bu adam gitti direkt olarak bıçağı sapladı. Bıçağı göğsünün olduğu yere, kalbine saplamış. Çocuğunun ve eşinin yanında öldürmeyi hesaplamış" dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)