ABD'de Temsilciler Meclisi, Trump'ın 'vergi indirimi' tasarısını oyluyor

ABD'de gündem 'vergi indirimi' tasarısı...

Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında vadettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan tasarıyı oylamak üzere toplandı.

OY VERME İŞLEMİ DEVAM EDİYOR

The Hill gazetesinin haberine göre, Temsilciler Meclisi üyeleri, "vergi indirimi" tasarısı için oy vermeyi sürdürüyor.

Cumhuriyetçiler, üç saatten uzun süredir tasarı için henüz oy vermemiş veya "hayır" oyu vermiş üyelerin fikirlerini değiştirmek için çalışıyor.

TRUMP'TAN CUMHURİYETÇİ ÜYELERE TEPKİ

Öte yandan Trump, Truth Social hesabından oylamaya ilişkin paylaşımlarını sürdürüyor.

Paylaşımlarında oy vermeyen veya aleyhte oy veren Cumhuriyetçilere sitem eden Trump, "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı"nın neden halen yeterli oy alarak geçmediğini sordu. "Cumhuriyetçiler neyi bekliyor? Neyi kanıtlamaya çalışıyorsunuz?" ifadelerini kullanan Trump, Cumhuriyetçilerin tasarıya kolayca 'evet' oyu vermeleri gerektiğini belirtti.

ALEYHTE OY ÇOĞUNLUKTA

Oylamada şu ana kadar 207 milletvekili lehte, 217 milletvekili ise aleyhte oy kullandı.

8 milletvekili çekimser kaldı.

EN BÜYÜK SEÇİM KAMPANYALARINDAN BİRİYDİ

ABD Başkanı Trump'ın 'vergi indirimi' tasarısı, 1 Temmuz'da Senato'dan geçmişti.

Tasarının, ABD Başkanı Trump'ın imzasına sunulmadan önce Temsilciler Meclisi'nde de onaylanması gerekiyor.

HEDEF 4 TEMMUZ

Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçilerinin vergi tasarısının 4 Temmuz'a kadar geçirilmesi için çalışması bekleniyor.

Söz konusu tasarıda, eyalet ve yerel vergi indirimlerinin artırılması, bahşiş ve fazla mesai gelirlerinden alınan vergilerin kaldırılması ve 2017'de yürürlüğe giren vergi indirimlerinin süresinin uzatılmasının yanı sıra, harcama kesintileri yapılması da öngörülüyor.