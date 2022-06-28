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    ABD'de tren kazası: 3 ölü, 40'tan fazla yaralı

    Missouri eyaletindeki tren kazasında 3 kişi öldü, 40'tan fazla kişi yaralandı.
    • 28.06.2022 - 08:11
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 09:15
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    ABD'de tren kazası: 3 ölü, 40'tan fazla yaralı

    Missouri Valisi Mike Parson, eyalette Amtrak işletmesine ait bir trenin raydan çıktığını bildirdi.

    Amtrak treni damperli kamyonla çarpıştı

    AA'nın haberine göre; amtrak işletmesi tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "Missouri'de damperli kamyonla çarpışan Amtrak treninin birkaç vagonu raydan çıktı ve yolcuların yaralanmasına neden oldu." bilgisi paylaşıldı.

    Trendeki 243 yolcudan 3'ünün öldüğü, 40'tan fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi.

    ABD de tren kazası: 3 ölü, 40 tan fazla yaralı #1

    ABD de tren kazası: 3 ölü, 40 tan fazla yaralı #2

    ABD de tren kazası: 3 ölü, 40 tan fazla yaralı #3

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