ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington DC.'deki mitingi sonrasında destekçileri barikatları aşarak Kongre'ye girmeye çalıştı.

ABD'de Donald Trump'ın Washington DC.'deki mitingi sonrasında destekçileri barikatları aşarak Kongre'ye girmeye çalıştı, ortalık bir anda savaş alanına döndü.

Kongre binası önünde Trump destekçileriyle polis arasında arbade yaşandığı görüldü. Polisin Kongre'nin de içinde bulunduğu kompleksteki bazı binaları boşalttığı belirtildi.

Kongre binasının dışında gerginlik ve arbede yaşanırken, içeride ise başkanlık oylaması yapılıyor.

SENATO, BİDEN İÇİN TOPLANMIŞTI

ABD Senatosu bugün Joe Biden'ın başkanlığını onaylamak için toplanmıştı.

Reuters'ın haberine göre, Kongre'de yapılan seçim oturumuna ara verildi. Kongre polisi binaya giriş çıkışların durdurulduğunu duyurdu. Kongre binasında bulunan kişilere odalarında kalmaları ve camlardan uzak durmaları tavsiye edildi.

BAZI GÖSTERİCİLER BİNAYA GİRMEYİ BAŞARDI

Amerikan medyası bazı göstericilerin Kongre binasına girmeyi başardığını bildirdi.

Trump bugünkü mitinginde, 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerini Demokrat Partili Joe Biden'ın kazandığını reddederek, asıl kazananın kendisi olduğunu iddia etmişti.

ABD'de Trump destekçilerinden Kongre'yi basma girişimi VİDEO

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Ayrıntılar gelcek...