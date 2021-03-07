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ABD'de Trump destekçisi ve karşıtları birbirine girdi

ABD'de Trump destekçisi ve karşıtları birbirine girdi

New York eyaletinde, eski başkan Trump destekçileri ile itfaiye birimine asılan "ırkçı" bayrağın kaldırılmasını talep eden karşıt grup arasında çıkan arbedede en az 3 kişi gözaltına alındı.