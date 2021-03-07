Euro
8.98
-0.4%
Dolar
7.532
0.28%
Altın
411.42
0.25%
Borsa
1.542
0.26%
Bitcoin
369.752
1.07%
EXEN Coin
16.15
-0.37%
4ºC
İstanbul
Bulutlu 4 C

    ABD'de Trump destekçisi ve karşıtları birbirine girdi

    New York eyaletinde, eski başkan Trump destekçileri ile itfaiye birimine asılan "ırkçı" bayrağın kaldırılmasını talep eden karşıt grup arasında çıkan arbedede en az 3 kişi gözaltına alındı.
    • AA
    • 07.03.2021 - 06:24
    • Güncelleme : 07.03.2021 - 07:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de Trump destekçisi ve karşıtları birbirine girdi

    ABD'nin New York eyaletinde "Siyahilerin Hayatı Değerlidir (Black Lives Matter)" grubu üyeleri, Long Island İtfaiye Departmanının astığı ve "ırkçı" semboller taşıdığı belirtilen bayrağın kaldırılması için protesto düzenledi.

    TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ: 3 GÖZALTI

    Trump destekçilerinin, söz konusu protestoya karşı gösteri düzenlemek istemesinin ardından iki grup arasında başlayan tartışma, arbedeye dönüştü.

    ABD'de Trump destekçisi ve karşıtları birbirine girdi-Video

    ABD de Trump destekçisi ve karşıtları birbirine girdi #1

    Polisin olaya müdahale etmesinin ardından en az 3 protestocunun gözaltına alındığı belirtildi.

    ABD de Trump destekçisi ve karşıtları birbirine girdi #2

    DÜN DE KAVGA ÇIKTI

    Trump destekçisi ve karşıtı gruplar arasında dün de New York kentindeki Times Meydanı'nda arbede çıkmıştı.

    ABD de Trump destekçisi ve karşıtları birbirine girdi #3

    ABD de Trump destekçisi ve karşıtları birbirine girdi #4

    ABD de Trump destekçisi ve karşıtları birbirine girdi #5

    ABD de Trump destekçisi ve karşıtları birbirine girdi #6

    ABD de Trump destekçisi ve karşıtları birbirine girdi #7

    ABD de Trump destekçisi ve karşıtları birbirine girdi #8

    ABD de Trump destekçisi ve karşıtları birbirine girdi #9

    ABD de Trump destekçisi ve karşıtları birbirine girdi #10

    ABD de Trump destekçisi ve karşıtları birbirine girdi #11

    ABD de Trump destekçisi ve karşıtları birbirine girdi #12

    ABD de Trump destekçisi ve karşıtları birbirine girdi #13

    ABD de Trump destekçisi ve karşıtları birbirine girdi #14

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir