ABD'de Trump ve Netanyahu karşıtı protesto: Özgür Filistin, Özgür İran

ABD’nin New York kentinde yer alan Manhattan’daki Washington Square Park, İran ve Filistin’e destek veren protestocuların eylemine sahne oldu.

Göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu sert bir dille eleştirerek Ortadoğu'da barış talep etti.

Katılımcılar, Gazze'deki saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

"SOYKIRIMI DURDURUN" SLOGANLARI

Protesto sırasında "Savaşa hayır", "Özgür Filistin, Özgür İran" ve "Soykırımı durdurun" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Filistin halkına destek sloganları attı.

Aynı alanda toplanan İsrail yanlısı bir grup da karşı gösteri düzenledi.

New York Polis Departmanı (NYPD), iki grup arasında gerginlik yaşanmaması için parkta geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yetkililer, protestoların barışçıl şekilde sona erdiğini, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.

"12 GÜN SAVAŞI" HATIRLATMASI: ORTADOĞU’DA BARIŞ ÇAĞRISI

Göstericiler, geçtiğimiz haftalarda İran, İsrail ve ABD arasında yaşanan "12 Gün Savaşı"na dikkat çekerek, bölgede yeni bir savaş riskinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı. Filistin’de yaşanan sivil kayıpları ve insani krizi ön plana çıkaran grup, uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye çağırdı.

NETANYAHU’NUN BEYAZ SARAY ZİYARETİ ÖNCESİ MESAJ

Protestocular, önümüzdeki hafta Washington’da yapılması beklenen Netanyahu-Trump görüşmesine de dikkat çekerek, bu buluşmanın Filistin’de kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve sivillere yönelik saldırıların durdurulması için bir dönüm noktası olması gerektiğini belirtti.

Göstericiler, "ABD barışın yanında olmalı, İsrail’in savaş politikalarına destek vermemeli" ifadeleriyle çağrılarını yineledi.