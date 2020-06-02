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    ABD'de Türk vatandaşının işlettiği eczane yağmalandı

    ABD’de polis memuru tarafından öldürülen siyahi George Floyd’un ardından çıkan protestolarda, bir Türk vatandaşının sahibi olduğu eczane de yağmalandı.
    • DHA
    • 02.06.2020 - 14:00
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    ABD'de Türk vatandaşının işlettiği eczane yağmalandı

    Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar, artarak devam ediyor.

    Birçok eyalete sıçrayan protetoslarda, eylemciler tarafından yağmalanan işletmelerdeki hasar dikkat çekiyor.

    Protestoların sıçradığı New Jersey’de, dün eczane sahibi ve Türk Amerikan Eczacılar Birliği (TAEB) Başkanı Mehmed Bülend Uğur’a ait iş eczane de eylemcilerin saldırılarından nasibini aldı.

    Şehirde birçok yeri talan eden göstericiler, eczanedeki müşterilerin reçeteli ilaçlarını dahi çaldı.

    ABD'de Türk vatandaşının işlettiği eczaneye yapılan yağma- İZLE

    REÇETELİ NE KADAR İLAÇ VARSA HEP ÇALINDI

    Türk Amerikan Eczacılar Birliği (TAEB) Başkanı Mehmed Bülent Uğur, eczanesiyle ilgili tüm detayları aktardı.

    Uğur, “Dün akşam saatlerinde maalesef eczanemize birkaç dakika arayla 5 ile 10 kişilik gruplarla girmişler. Videolarda görüldüğü üzere polis gelince kaçıyorlar. Fakat kasadaki paramızı ve müşterilerin hazır ilaçlarını dahi çalıyorlar. Hastalara aile ilaçları bugün biz teslim edecekken onlar çaldılar. Bu kişiler Trentonlu değil başka şehirden buraya geliyorlar. Polis dördünü yakalamış.” ifadelerini kullandı.

    YAĞMACILARIN BİR KISMI YAKALANDI

    İstanbul Eczacılık Fakültesinden mezun olan ve 15 yıldır New Jersey eyaletine bağlı Trenton şehrinde eczacılık yapan Uğur, “Polisin birisini fazla şiddet kullanarak öldürmesi çok yanlış ama yağmalayarak tepki göstermeleri de doğru değil. Ayrıca hepsi ilaçları tanıyorlar. Kimisi önüne geleni almış kimisi de bilinçli davranmış. Polis gelince hepsi kaçmış. İşin garibi alarmımız çalışmadı. Bizde çok kuvvetli alarm var. Depomuz aradı ve ‘Önümüzdeki 48 saat içerisinde yeniden saldırı bekleniyor buna göre tedbirinizi alın’ dediler.” açıklamasını yaptı.

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