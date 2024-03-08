ABD'de, United Airlines'ın Boeing 777 tipi yolcu uçağı bir talihsizlik yaşadı.
Japonya'nın Osaka kentine gitmek üzere San Francisco'dan havalanan uçağın tekeri koptu.
Uçağın ana iniş takımının sol kısmındaki tekerin kalkıştan saniyeler sonra kopması, paniğe neden oldu.
Uçaktan kopan teker otoparka düştü
San Francisco Uluslararası Havalimanı'nın personel otoparkına düşen teker, otomobilin arka camını kırdıktan sonra yuvarlanarak havalimanının yanındaki arazide durdu.
Havalimanı yetkilileri, olayda kimsenin yaralanmadığını açıkladı.
Acil iniş yaptı
Öte yandan, 235 yolcu ve 14 kişilik mürettebatın bulunduğu uçak, güvenli şekilde Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaparak hangara çekildi.
Güvenli iniş yapacak şekilde tasarlandı
United Airlines, yolcuların başka bir uçağa yönlendirildiğini bildirdi.
Tekeri kopan uçağın 2002'de üretildiğini açıklayan United Airlines, "Boeing 777"lerin eksik veya hasar görmüş tekerlerle güvenli iniş yapacak şekilde tasarlandığını belirtti.
Uzmanlar: Lastikler nadiren kopuyor
Havacılık uzmanları, uçak lastiklerinin nadiren koptuğunu ve durumun daha büyük bir güvenlik sorununun göstergesi olmadığını ifade ediyor.
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