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    ABD'de uçak ile otomobilin çarpışma anı

    ABD’nin Kaliforniya eyaletinde küçük uçak, acil iniş yaptığı sırada otoyolda bir araca çarptı.
    • İHA
    • 24.02.2021 - 10:06
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 10:21
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    ABD'de uçak ile otomobilin çarpışma anı

    ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Livermore kentinde küçük uçak, havaalanı yakınında motor arızası nedeniyle acil iniş yaptığı sırada otoyolda bir araca çarptı.

    YARALANAN OLMADI

    Kazada herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, o anlar kameraya yansıdı.

    Livermore polisi tarafından yapılan açıklamada, kazanın yaşandığı yolun trafiğe kapatıldığı belirtildi.

    ABD de uçak ile otomobilin çarpışma anı #1

    ABD'de uçak ile otomobil çarpıştı VİDEO

    ABD de uçak ile otomobilin çarpışma anı #2

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