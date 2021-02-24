ABD'de uçak ile otomobilin çarpışma anı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde küçük uçak, acil iniş yaptığı sırada otoyolda bir araca çarptı.

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Livermore kentinde küçük uçak, havaalanı yakınında motor arızası nedeniyle acil iniş yaptığı sırada otoyolda bir araca çarptı.

YARALANAN OLMADI

Kazada herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, o anlar kameraya yansıdı.

Livermore polisi tarafından yapılan açıklamada, kazanın yaşandığı yolun trafiğe kapatıldığı belirtildi.

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