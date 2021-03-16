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    ABD’de uçak, otomobilin üzerine düştü

    İki kişinin bulunduğu tek motorlu uçak, kalkıştan hemen sonra, yolda ilerleyen bir otomobilin üzerine düştü. Kazada uçaktaki 2 kişi hayatını kaybetti, otomobildeki bir kadın ve çocuk da yaralandı.
    • DHA
    • 16.03.2021 - 09:12
    • Güncelleme : 16.03.2021 - 09:34
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    ABD’de uçak, otomobilin üzerine düştü

    ABD’nin Florida eyaletindeki Miami kentinin Pembroke Pines ilçesinde İçinde 2 kişinin bulunduğu Beechcraft 36 Bonanza tipi tek motorlu uçak, kalkıştan hemen sonra yolda ilerleyen bir otomobilin üzerine düştü.

    Düşme ile birlikte büyük bir patlama meydana geldi.

    UÇAKTAKİ 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    ABD medyası, kaza sonucu uçaktaki 2 kişinin hayatını kaybettiğini, otomobilin içindeki kadın ve çocuğun da yaralandığını duyurdu.

    ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçağın düşüş nedeninin henüz belirlenemediğini, incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

    ABD’de uçak otomobilin üzerine düştü VİDEO

    ABD’de uçak, otomobilin üzerine düştü #1

    ABD’de uçak, otomobilin üzerine düştü #2

    ABD’de uçak, otomobilin üzerine düştü #3

    ABD’de uçak, otomobilin üzerine düştü #4

    ABD’de uçak, otomobilin üzerine düştü #5

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