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ABD’de uçak, otomobilin üzerine düştü
İki kişinin bulunduğu tek motorlu uçak, kalkıştan hemen sonra, yolda ilerleyen bir otomobilin üzerine düştü. Kazada uçaktaki 2 kişi hayatını kaybetti, otomobildeki bir kadın ve çocuk da yaralandı.
- DHA
- 16.03.2021 - 09:12
- Güncelleme : 16.03.2021 - 09:34
ABD’nin Florida eyaletindeki Miami kentinin Pembroke Pines ilçesinde İçinde 2 kişinin bulunduğu Beechcraft 36 Bonanza tipi tek motorlu uçak, kalkıştan hemen sonra yolda ilerleyen bir otomobilin üzerine düştü.
Düşme ile birlikte büyük bir patlama meydana geldi.
UÇAKTAKİ 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
ABD medyası, kaza sonucu uçaktaki 2 kişinin hayatını kaybettiğini, otomobilin içindeki kadın ve çocuğun da yaralandığını duyurdu.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçağın düşüş nedeninin henüz belirlenemediğini, incelemelerin sürdüğünü açıkladı.
ABD’de uçak otomobilin üzerine düştü VİDEO