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ABD’de uçak, otomobilin üzerine düştü

ABD’de uçak, otomobilin üzerine düştü

İki kişinin bulunduğu tek motorlu uçak, kalkıştan hemen sonra, yolda ilerleyen bir otomobilin üzerine düştü. Kazada uçaktaki 2 kişi hayatını kaybetti, otomobildeki bir kadın ve çocuk da yaralandı.