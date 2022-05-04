ABD'de Ukraynalı, Rus'a benzediği iddiasıyla saldırıya uğradı

Ukrayna vatandaşı, Rusça konuştuğu gerekçesiyle başka bir Ukraynalı tarafından saldırıya uğradı. 36 yaşındaki Meleshkov, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Rusya'nın saldırıları ve bölgede yükselen tansiyon, Ukrayna sınırları dışına taştı.

New York'a bağlı Brooklyn'deki bir eğlence mekanında öfkelenen Ukraynalı, Rusça konuştuğu gerekçesiyle başka bir Ukraynalıyı hedef aldı.

Ukrayna'nın doğusunda doğup büyüyen ve annesi Rus olan 36 yaşındaki Andrii Meleshkov, arkadaşının doğum gününü kutlamak için mekana gittiklerini söyledi.

"Rus gibi görünüyorsun"

Burada Rusça konuşan Meleshkov'u fark eden bir diğer Ukraynalı 31 yaşındaki Oleg Sulyma, masaya gelerek hakaretler yağdırmaya başladı.

Savcılara göre, Sulyma, Meleshkov'a "Rus gibi görünüyorsun" diyerek tepki gösterdi. Meleshkov, Ukraynalı olduğu konusunda ısrar etse de inandıramadı.

"Kelimeleri tercüme etmemizi istedi"

Yaşadıklarını New York Post'a anlatan Meleshkov, "Onu sakinleştirmek için Ukraynaca konuşmaya başladık ama bu onu daha da tedirgin etti. Bizden Ukraynalı olduğumuzu kanıtlamamız için kelimeleri tercüme etmemizi istedi." dedi.

Sulyma, Meleshkov ve arkadaşlarından Ukrayna ekmeği olan “Palianytsia” kelimesini söylemelerini istedi. Bu kelimenin telaffuzunun, ana dili Rusça olan kişiler için, ünlü ve ünsüzlerin birleşimi nedeniyle zor olduğu belirtiliyor.

"Seni öldürmeye hazırım"

Kelimeyi telaffuz eden Meleshkov, ödemeyi yapıp, bulunduğu mekandan ayrılmaya çalıştı, ancak Sulyma'nın direnciyle karşılaştı.

Masadaki iki şişeyi birbirine vurarak keskin cam parçalarını alan Sulyma, Andrii Meleshkov'u "Seni öldürmeye hazırım" diyerek tehdit etti.

Keskin cam parçalarıyla saldırıya uğradı

Meleshkov, o anları, "Kırık şişelerden keskin cam parçalarını aldı ve bize doğru gelmeye başladı. Ciddi olduğunu ve bizi kesmeye başlayacağını anladık.

Her şey bir anda olup bitti. Hemen kalkıp onu itip kaçacağımı düşündüm ama hamle yaptı. Boynuma vurduğunu hissettim." ifadeleriyle dile getirdi.

17 dikiş atıldı

Kulağından, boynundan ve yüzünün çeşitli yerlerinden yaralanan Meleshkov'a 17 dikiş atıldı.

Öte yandan Meleshkov, anne ve babasının Rus saldırılarından kaçmak için Zaporijya'da bir bodrum katında saklandığını anlattı.