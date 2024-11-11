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DHA

ABD'de korkunç olay...

Birçok kez okul saldırılarıyla gündeme gelen ABD'de, bu defa bir üniversitenin mezuniyet programı hedef alındı.

Alabama eyaletindeki Tuskegee Üniversitesi'ndeki mezuniyet törenini basan saldırganlar, rastgele etrafa ateş açtı.

Saldırıda bir kişi ölürken, 16 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

1 ÖLÜ, 16 YARALI

Saldırı, son 3 hafta içinde ABD genelinde mezuniyet balosu etkinliklerinde yaşanan dördüncü silahlı saldırı oldu.

Öldürülen kişinin üniversite ile bir bağlantısı yoktu ve ailesine haber verildi.

Alabama Emniyet Teşkilatı, pazar günü öğleden sonra yaptığı açıklamada, 16 kişinin yaralandığını bildirdi.

ÖĞRENCİLER VURULDU

Kentin polis şefi Patrick Mardis, yaralılar arasında karnından vurulan bir kız öğrenci ile kolundan vurulan bir erkek öğrencinin de bulunduğunu söyledi.

Alabama Soruşturma Bürosu, olayla ilgili bir soruşturma yürüttüğünü açıkladı.

3 HAFTA İÇİNDE 4 SALDIRI

Dördüncü saldırı19 Ekim'de Georgia eyaletindeki Albany Eyalet Üniversitesi'nde, hafta sonu mezuniyet kutlamaları sırasında açılan ateş sonucu bir kişi ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Saldırıyla bağlantılı bir kişi gözaltına alınmıştı.

Aynı gün, Mississippi eyaletinin Lexington kenti yakınlarında düzenlenen bir mezuniyet etkinliğinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi ölmüş, 8 kişi de yaralanmıştı.

12 Ekim'de Nashville'deki Tennessee Eyalet Üniversitesi mezuniyet töreni sırasında meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi ölmüş, 9 kişi de yaralanmıştı.