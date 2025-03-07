ABD'de ünlü yıldızı tanımayınca 'Yılın polisi' seçildi

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ABD'de görev yapan polis memuru Michael Arkinson, geçtimiz yaz ünlü şarkıcı Justin Timberlake’i alkollü araç kullandığı şüphesiyle durdurmuştu.

Şarkıcıyı tanımayan ve 'Ben kimim biliyor musun?' mavralarına kulak asmayan polis memuru, Timbarlake'i gözaltına almıştı.

Bu olay, Amerikan basınında büyük ses getirmişti.

YILIN POLİSİ SEÇİLDİ

Büyük bir çoğunluk ünlü yıldızı tanımayarak gözaltına alınan polis memurunun başına bir şey gelmesini beklerken, olaylar daha farklı gelişti.

Michael Arkinson, ‘Yılın Polisi’ ödülüne layık görüldü.

TÖREN DÜZENLENDİ

Daily Mail'in aktardığına göre, küçük bir New York kasabasında görev yapan ve olay sonrası ün kazanan Arkinson, Sag Harbor Polis Departmanı tarafından düzenlenen bir törenle onurlandırıldı.

GENÇ POLİS, POP YILDIZINI TANIMADI

Olay, 18 Haziran 2024’te, Timberlake’in gece yarısından kısa bir süre önce New York’un Long Island bölgesindeki Sag Harbor kasabasında bulunan American Hotel’den çıkmasının ardından gerçekleşti. Timberlake, aracını kullanırken "dur" işaretine uymadığı ve şeridinde kalmakta zorlandığı için polis tarafından durduruldu.

Timberlake’i gözaltına alan çaylak polis memuru Michael Arkinson, ünlü şarkıcıyı tanımadığını söyledi.

Page Six’in haberine göre, gözaltı sırasında Timberlake’in, “Bu turneyi mahvedecek” dediği, polisin ise “Ne turnesi?” diye sorduğu, Timberlake’in ise “Dünya turnesi” şeklinde yanıt verdiği öğrenildi.

TIMBERLAKE SUÇLAMAYI KABUL ETTİ

Gözaltı süreci sonrası Timberlake’in tutuklanırken çekilen fotoğrafı uzun süre gündemde kaldı. Ünlü şarkıcı, Eylül 2024’te mahkeme ile anlaşmaya vararak alkollü araç kullanma suçlamasını kabul etti.

Timberlake’e 500 dolar para cezası verilirken, 25 saat kamu hizmeti yapması ve alkollü araç kullanmanın tehlikeleri konusunda bir kamu güvenliği duyurusu yapması kararlaştırıldı. Ayrıca, Timberlake’in ehliyetine 90 gün süreyle el konuldu.

Ödül töreninde konuşan Sag Harbor Polis Şefi Rob Drake, Michael Arkinson’ı “emniyet ve toplum içinde anında etki yarattığı” için övdü.

Timberlake ise olay sonrası yaptığı açıklamada, “Bu benim hatamdı, ama umarım beni izleyen ve dinleyen herkes bu hatadan ders çıkarabilir. Ben kesinlikle dersimi aldım.” ifadelerini kullandı.