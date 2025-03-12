ABD'de USAID çalışanlarına kurum içi belgeleri imha talimatı verildi

AA & Ensonhaber

Washington Post'un sızdırdığı bir e-posta, USAID'de şok etkisi yarattı. İddiaya göre, üst düzey yetkili Erica Carr, kurumun Washington DC'deki merkezinde bulunan hassas kayıtların imha edilmesi emrini verdi.

E-postada, çalışanlardan özellikle personel bilgileri ve gizli belgelerin yakılması veya parçalanması talep ediliyor. Bu talimat, ABD Başkanı Donald Trump'ın dış yardımlara yönelik kısıtlayıcı politikalarının gölgesinde geldi.

TÜM USAID YARDIMLARI DURDURULDU

Trump'ın göreve gelir gelmez imzaladığı kararname, dış kalkınma yardımlarının 90 gün boyunca incelenmesini ve ABD dış politikasıyla uyumlu hale getirilmesini öngörüyordu. Bu süreçte, Dışişleri Bakanlığı ve USAID tarafından finanse edilen tüm yardımlar durduruldu.

BAZI ÇALIŞANLAR "İDARİ İZNE" ÇIKARILDI

Olaylar bununla da sınırlı kalmadı. Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, USAID yöneticileriyle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle bazı çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurdu. Ayrıca, ajansın sosyal medya hesapları da gizemli bir şekilde kapatıldı.

Bu gelişmeler, Trump yönetiminin dış yardımlar konusundaki sert tutumunun bir yansıması olarak yorumlanırken, USAID'deki belirsizlik ve kaos ortamını da gözler önüne seriyor.