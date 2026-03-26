Axios: ABD Savunma Bakanlığı, İran'a 'son vuruş' hazırlığı yapıyor

Orta Doğu'da tansiyon düşmüyor...

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail İran savaşı 27. gününde.

Çevre coğrafyaları ateş çemberine alan savaşa dair yeni açıklamalar ve tehditler peş peşe gelirken yeni bir iddia gündeme geldi.

"ASKERİ TIRMANIŞ BEKLENİYOR"

ABD'de yayın yapan Axios haber portalının iki ABD'li yetkili ile bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı habere göre, ABD ile İran arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedilmemesi halinde 'askeri tırmanış' bekleniyor.

İsimleri açıklanmayan kaynaklar, Pentagon'un, İran'a yönelik; 'son vuruş' hazırlığında olduğunu belirtti.

GEMİLERİN ABLUKAYA ALINMASI DEĞERLENDİRİLİYOR

Kaynaklar, bu hazırlıklar kapsamında İran'ın stratejik açıdan önemli Hark, Larak, Ebu Musa ve diğer adalarının işgali, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda İran petrolünü taşıyan gemilerin ablukaya alınması seçeneklerinin değerlendirildiğini ifade etti.

Haberde, bazı ABD'li yetkililerin 'çatışmaları sonlandırmak üzere ezici güç gösterisinin', görüşmelerde ABD'ye daha fazla pazarlık gücü vereceğini düşündükleri aktarıldı.

TÜRKİYE ARABULUCULUK ÇABALARINI SÜRDÜRÜYOR

Müzakere çabalarıyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak da Türkiye, Pakistan ve Mısır'ın, taraflar arasında görüşme organize etme çabalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Kaynak, İran'ın, ABD'nin ilk etaptaki taleplerini reddettiğini ancak müzakerelerden tamamen çekilmediğini belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün ABD ile İran arasındaki müzakerelerin sürdüğünü söylemiş, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Donald Trump'ın tercihi her zaman barıştır ancak İran, askeri açıdan mağlup oldukları gerçeğini kabul etmezse Başkan Trump, onların şimdiye kadar hiç olmadığı kadar sert şekilde vurulduklarından emin olacaktır."

ABD-İSRAİL İRAN SAVAŞI

İsrail ve ABD, Tahran ile Vaşington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.