Tartışmalı yeni seçim yasasının imzalanma anında valinin ofisine giden siyahi milletvekili, polisin ters kelepçeli müdahalesi ile karşılaştı.

ABD'nin Georgia eyaletinde yeni kabul edilen seçimlere ilişkin yeni yasalar hakkında tartışmalar devam ediyor.

Yasa en çok demokratlar ve siyahi toplumun tepkisi ile karşılaştı.

Georgia Valisi Brian Kemp, yasayı yanında bulunan birkaç yetkili ile ofisinde kapalı kapılar ardında imzalarken, Milletvekili Park Cannon ofise geldi.

“NEDEN GİZLİ BİR ŞEKİLDE İMZALIYOR”

Polis, milletvekilini Vali Kemp’in odasına girmemesi için engelledi.

Canon polislerle konuşarak anlaşmaya çalıştı.

Milletvekili ile gelenler, "Eyalet valisi neden bir şeyi gizli şekilde imzalıyor? Temsilciyi neden içeriye almıyor? Vali bütün Georgia'lıları etkileyecek bir yasayı imzalıyor. Neden seçilmiş bir yetkiliyi bu sürecin dışında tutuyor?" diyerek tepki gösterdi.

HAPİSHANEYE GÖNDERİLDİ

Artan tepkilerin üzerine Vali Kemp’in kapısını çalınca iki polis ter kelepçe ile müdahale gerçekleştirdi.

Arkadan kelepçelenen siyahi kadın, binadan dışarı çıkarılarak, Fulton Bölge Hapishanesi’ne götürüldü.

Hakkında yapılan işlemlerin ardından serbest bırakılan Cannon, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Seçmenin bastırılmasına karşı mücadele ettiği için tutuklanan ilk Georgialı değilim. Sonuncu olduğumu söylemek isterdim ancak bunun doğru olmadığını biliyoruz."

ABD’de valinin ofisine giden siyahi milletvekiline ters kelepçe ViDEO



DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Milletvekiline yapılan müdahalelerin görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Ters kelepçe ile gözaltına alınan Cannon'a destek mesajları yağdı.

Kabul edilen yeni seçim yasası ile oy verme sürecinde daha katı sınırlamalara gidildi. Yeni yasada posta yoluyla oy kullanmak için yeni seçmen belirleme şartları, oy pusulalarının seçim öncesi sandıklara atılmasına sınırlama getirilmesi gibi değişikler içerdi.