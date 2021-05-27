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    ABD'de yanan aracın içinde bayılan sürücü son anda kurtarıldı

    ABD'nin Teksas eyaletinde polisler, araçta baygın halde bulunan sürücüyü son anda ölümden kurtardı.
    • İHA
    • 27.05.2021 - 22:08
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 22:21
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    ABD'de yanan aracın içinde bayılan sürücü son anda kurtarıldı

    ABD'nin Texas eyaletine bağlı Austin kentinde bulunan West Stassney Lane'de 24 Mayıs'ta Austin Polis Departmanı'na (APD) bağlı polisler yanan aracın içinde bir kişinin olduğuna dair aldıkları ihbar üzerine bölgeye gitti.

    ARACIN CAMINI KIRAN POLİS, SON ANDA KURTARDI

    Polis memurları Chandler Carrera ve Eddie Pineda, hızla yanan araca koştu. Aracın sürücüsünün baygın olduğunu gören polisler, önce aracın camını kırdı ardından kapıyı açarak, sürücüyü aracın dışına sürükledi.

    OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

    Polislerin araç sürücüsünü yanmaktan son andan kurtarmasının ardından ise araçta patlama sesi duyuldu. Olay anı polislerin vücut kamerası ve çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

    ABD'de yanan aracın içinde bayılan sürücü son anda kurtarıldı

    POLİSLERE ÖDÜL TAKDİM EDİLDİ

    Austin İtfaiye Departmanı (AFD) tarafından yapılan açıklamada, olay yerine ilk varanların APD'ye bağlı polis memurları olduğu ve araçta bulunan kişinin tamamen alevler içinde kalmadan birkaç saniye önce yanan araçtan çıkarıldığı ifade edilerek, "Mavi renkli kardeşlerimizi selamlıyoruz" denildi.

    APD tarafından yapılan açıklamada ise, Carrera ve Pineda'nın "kahramanca çabalarından" ötürü takdir edildiği belirtildi.

    Araçtan çıkarılan sürücünün kimliği hakkında bilgi verilmezken, dumandan zehirlendiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    ABD de yanan aracın içinde bayılan sürücü son anda kurtarıldı #1

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