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    ABD'de yangında mahsur kalan 5 çocuğu alevlerin arasına dalarak kurtardı

    Indiana eyaletinde 25 yaşındaki genç, bir evde çıkan yangında mahsur kalan 5 çocuğu kurtarmak için alevlerin arasına daldı.
    • 22.07.2022 - 04:36
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    ABD'de yangında mahsur kalan 5 çocuğu alevlerin arasına dalarak kurtardı

    ABD'nin Indiana eyaletine bağlı Lafayette'de 25 yaşındaki Nicholas Bostic, araç kullanırken bir evin yandığını gördü. Aracını durdurup eve yaklaşan Bostic, yanan evin açık olan arka kapısından kendisini içeri attı ve evde birilerinin olup olmadığını kontrol etmeye başladı.

    5 çocuğu da büyük bir cesaretle yangından kurtardı

    İHA'nın haberine göre; Bostic üst kata çıkarken yaşları 1 ile 18 arasında değişen 4 çocuğun olduğunu gördü ve çocukları uyandırarak evden çıkardı. 4 çocuğu evden çıkaran Nostic, 6 yaşında olan beşinci bir çocuğun da içeride olduğunu öğrendi.

    ABD'de yangında mahsur kalan 5 çocuğu alevlerin arasına dalarak kurtardı - VİDEO

    ABD'de kahraman ilan edildi

    Hiç düşünmeden bir kez daha yanan eve giren Nostic, küçük kızı da alevlerin arasından kurtardı. Cesur genç ülkede "kahraman" ilan edilirken, o anlar olay yerindeki polisin vücut kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    ABD de yangında mahsur kalan 5 çocuğu alevlerin arasına dalarak kurtardı #1

    ABD de yangında mahsur kalan 5 çocuğu alevlerin arasına dalarak kurtardı #2

    ABD de yangında mahsur kalan 5 çocuğu alevlerin arasına dalarak kurtardı #3


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