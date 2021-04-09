ABD'de yanık tedavisinin faturası: 1.7 milyon dolar

Meksika'da patlamada yaralanan ABD vatandaşı Alexis Hernandez'e Teksas eyaletindeki askeri hastanede gördüğü 7 aylık tedavinin ardından hükümet tarafından 1,7 milyon dolar fatura kesildi.

Latin Amerika Sağlık Sistemi koronavirüse hazırlıksız yakalanırken, kıtadaki hastanelerin yatak ve tedavi ücreti zirve yaptı.

Son olarak ABD vatandaşı Alexis Hernandez'in başına gelenler sağlık sisteminin ne durumda olduğunu gözler önüne serdi.

2019 yılında tıp öğrenimi için Meksika’nın Guadalajara şehrine taşınan Hernandez, evinde sıcak su için ısıtıcıyı açmaya gittiği sırada patlama meydana geldi.

Alevlerin binayı sardığı olayda Hernandez, alevlerin arasından geçerek apartmandan çıkmayı başardı.

KURTULDU AMA VÜCUDUNUN BÜYÜK BİR KISMI YANDI

Ancak, Hernandez'in yangında yüzü başta olmak üzere vücudunun büyük bir kısmında meydana gelen yanıkların tedavisi için Teksas eyaletinin San Antonio kentindeki ABD Ordusu Cerrahi Araştırma Enstitüsü’ne kaldırıldı.

19 KEZ AMELİYAT OLDU

19 ameliyat ve aylarca fizik tedavi gören Hernandez, “Hayatım boyunca asla böyle bir şey yaşamayı beklemiyordum. Böyle bir acıyla yaşamak zorunda kalacağımı hiç düşünmemiştim. Sıfırdan başlıyorum. Nasıl yürüyeceğimi, yemek yiyeceğimi, nefes alacağımı, göreceğimi, giyineceğimi, her şeyi nasıl tekrar yapacağımı öğreniyorum." diye konuştu.

1.7 MİLYON DOLARLIK FATURA GÖNDERİLDİ

Tedavinin ardından evine dönen Hernandez, ABD Hazine Bakanlığı tarafından gönderilen 1.7 milyon dolarlık faturayı görünce yaşadığına sevinemedi.

Sağlık sigortası şirketinin kazanın Meksika'da yaşandığı gerekçesiyle ödemeyi üstlenmeyi reddettiğini söyleyen Hernandez, "Yaşanan tam bir trajedi" dedi.