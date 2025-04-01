ABD'de yargıç, Venezuelalı göçmenlerin korumasının sona erdirileceğini duyurdu

AA

ABD'de Joe Biden dönemindeki uygulama uyarınca, Venezuela'dan gelenlere 18 ay boyunca 'Geçici Koruma Statüsü' verildi.

Biden döneminde doğal afet ya da askeri ihtilafın bulunduğu ülkelerden gelenlere verilen bu statüden, 17 ülkeden yaklaşık 1 milyon kişi faydalanıyordu.

KORUMA UYGULAMASI İPTAL EDİLDİ

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, 29 Ocak'ta Venezuelalı göçmenlere verilen 'Geçici Koruma Statüsü' uygulamasını iptal ettiğini bildirdi.

ABD'deki Venezuelalı göçmenlere de diğer göçmenlerle aynı sürecin uygulanacağını belirten Noem, bu kişilerin durumunun tek tek değerlendirileceğini ve ona göre hareket edileceğini söyledi.

Venezuelalı göçmenlerin Geçici Koruma Statülerinin 7 Nisan'da sona ermesi bekleniyordu.

SONA ERDİRME PLANI GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Federal yargıç, Başkan Donald Trump yönetiminin yüz binlerce Venezuelalının yasal korumalarını sona erdirme planını, 'Geçici Koruma Statüsü'nün süresinin dolmasına bir hafta kala geçici olarak durdurdu.

California eyaleti federal bölge yargıçlarından Edward Chen, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in eski ABD Başkan Joe Biden yönetimi tarafından Venezuelalılara verilen yasal korumaları kaldırması hakkındaki davada kararını açıkladı.

KARARIN OLUMSUZ ETKİLERİ OLACAĞI GÖRÜŞÜNÜ BİLDİRDİ

Chen, Noem'in bu kararının 'yaşamları, aileleri ve geçim kaynakları ciddi şekilde kesintiye uğrayacak yüz binlerce kişiye telafisi mümkün olmayan zarar verme, ABD'ye milyarlarca dolarlık ekonomik zarara sebep olma ve ülke genelindeki topluluklarda kamu sağlığı ve güvenliğine zarar verme tehdidinde bulunduğu' görüşünü paylaştı.

'IRKSAL DÜŞMANLIK' KANAATİ SEBEP GÖSTERİLDİ

Trump yönetiminin Venezuelalılara sağlanan Geçici Koruma Statüsü'nün kaldırılmaması halinde meydana gelebilecek muhtemel zararı açıklayamadığını kaydeden Chen, Noem ve Trump'ın Venezuelalıları suçlu olarak gösteren çok sayıda 'aşağılayıcı yanlış yorumda bulunduğunu' ifade etti.

Chen, Venezuelalı göçmenlerin yasal statüsünün kaldırılması planının motivasyon kaynaklarından birinin 'ırksal düşmanlık' olduğu kanaatine vararak, planı geçici olarak durduğunu ve kararının ulusal geçerliliği olduğunu belirtti.