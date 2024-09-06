ABD'de yargıca küfreden sanığa 558 gün hapis cezası verildi Michigan eyaletinde bir sanık, mahkemede yargıca art arda küfretti. Yargıç, her küfre 93 gün hapis cezasıyla karşılık verdi.

Haber Merkezi

ABD'de sanığın mahkemede yargıca küfrü bir yılına mal oldu..

Geçtiğimiz haftalarda Michigan eyaletinde görülen bir davada, eyalete izinsiz giriş suçlamasıyla yargılanan Darrell Jarrell isimli sanık yargıç karşısına çıktı.

Washtenaw İlçe Yargıcı Cedric Simpson davayı ertelemek üzereyken, sanık Jarrell sessizliğini bozdu.

YARGICA ART ARDA KÜFRETTİ

Sanık "Bu durumdan bıktım. Bu eyaleti mümkün olan en kısa sürede terk etmeye hazırım." diyerek yargıca 6 kez küfretti:

İzinsiz giriliyor. Teknik olarak ayrılabilirim ve siz bir arama emri çıkarabilirsiniz ve geri dönmediğim sürece sadece kı.. mı öp.

HER KÜFRE 93 GÜN HAPİS CEZASI

Yargıç Simpson ise her bir küfür için 93 gün hapis cezası verdi.

Böylece Jarrell, 558 gün hapis cezası aldı.