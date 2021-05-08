ABD'de yarışan polisler kaza yaptı

Washington'da bir grup polisin yarışı ve sonrasında yaşananlar kameraya yansıdı.

ABD'de 4 polis memuru kazaya karıştı.

Görüntüler, polis arabasındaki bir memurun üzerindeki kamera tarafından kaydedildi.

KAZA ANI KAMERADA

Washington DC'deki banliyö bölgesinde bir grup polis memuru yarışa başladı. Hızla ilerleyen araç, kısa bir süre sonra başka bir polis aracıyla çarpıştı.

Görüntülerde, kazanın ardından polis memuru "İyi misin?" sorusuna, "Evet, iyiyim" yanıtını veriyor.

POLİSLERDEN BİRİ KOVULDU

Polis, olay yerinden uzaklaşıp kıyafetlerini silerken, görüntüler sona eriyor. Independent'ın haberine göre, polis amiri Robert Contee, kazaya karışan polislerden birinin kovulduğunu bildirdi.

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"UTANÇ VERİCİ"

Contee, "Bu tür şeyler kabul edilemez. Utanç verici. Tahammül ettiğimiz bir şey değil." dedi.

Hastaneye kaldırılan 4 polisin, kazayı hafif yaralanmalarla atlattığı kaydedildi.

Polislerin, bölgenin saatte 25 mil (yaklaşık 40 kilometre) olan hız sınırını ihlal ederek saatte en az 60 mile (yaklaşık 96.5 kilometre) ulaştığı belirtildi.