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- ABD’de yine polis şiddeti: Hamile kadına 5 el ateş etti
ABD’de yine polis şiddeti: Hamile kadına 5 el ateş etti
- Haber Merkezi
- 31.05.2022 - 10:41
ABD'nin Missouri eyaletinde otomobil hırsızlığı ihbarını alan polis, Kansas City'deki bir otoparka gitti.
İki polis memuru otomobile yaklaşırken, aracın içindeki iki kişiden erkek olan şahıs, kapıyı açıp koşarak uzaklaştı.
Hamile kadına ateş açıldı
Araçta bulunan 26 yaşındaki hamile kadın Leonna Hale ise ellerini havaya kaldırarak silahsız olduğunu gösterdi.
Otomobilin içinde bir silah bulunduğunu söyleyen siyahi kadına polisler 5 el ateş etti.
Yerde kanlar içerisindeyken kelepçelediler
Olay anını kayda alan görgü tanıklarından biri, kadının elleri havada olmasına rağmen 5 kez vurulduğunu söyledi.
Aynı görgü tanığı, kadının yerde kanlar içerisinde yatarken kelepçelendiğini belirtti.
Siyahi kadının hamile olduğunu söylemesine rağmen ürkütücü muameleye maruz kaldığı öğrenildi.
Ağır yaralansa da durumu iyiye gidiyor
Yetkililer genç kadının ağır yaralandığını doğruladı.
Kadının, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındığı, sağlık durumunun ise iyiye gittiği açıklandı.
İki polis açığa alındı
Bu arada olaya karışan iki polis memurunun açığa alındığı duyuruldu.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.