Haberler

Dünya Haberleri

ABD’de yine polis şiddeti: Hamile kadına 5 el ateş etti

ABD’de yine polis şiddeti: Hamile kadına 5 el ateş etti

Otomobil hırsızlığı ihbarının ardından bir otoparkta çalıntı aracı tespit eden iki polis, aracın içerisindeki 26 yaşındaki hamile siyah kadına 5 el ateş etti. Polisler, açığa alındı.