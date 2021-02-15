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    ABD’deki araç, buzlu yokuştan yanlayarak kaydı

    Kamyonetini evinin garajına park etmek isteyen bir kişi, buz tutan yolda araçla birlikte yan kaydı. O anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 15.02.2021 - 15:45
    • Güncelleme : 15.02.2021 - 15:50
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    ABD’deki araç, buzlu yokuştan yanlayarak kaydı

    Birkaç gün önce olumsuz hava koşulları nedeniyle ABD'deki Teksas'ta acil durum ilan edildi.

    Teksas’ın batısında bulunan Tennessee eyaletinde de düşük sıcaklıklar,  yolların yer yer buz tutmasına neden oldu.

    BUZLU YOLDA KONTROLDEN ÇIKTI

    Eyaletin Franklin kasabasında kamyonetini evinin garajına park etmek isteyen kişinin aracı, yolun buz tutması nedeniyle kontrolden çıktı.

    ABD’deki araç, buzlu yokuştan yanlayarak kaydı VİDEO

    ABD’deki araç, buzlu yokuştan yanlayarak kaydı #1

    O ANLAR KAMERADA

    Araç yanlamasına yokuş aşağı kayarken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


    ABD’deki araç, buzlu yokuştan yanlayarak kaydı #2

    ABD’deki araç, buzlu yokuştan yanlayarak kaydı #3

    ABD’deki araç, buzlu yokuştan yanlayarak kaydı #4

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