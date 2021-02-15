Kamyonetini evinin garajına park etmek isteyen bir kişi, buz tutan yolda araçla birlikte yan kaydı. O anlar kameraya yansıdı.

Birkaç gün önce olumsuz hava koşulları nedeniyle ABD'deki Teksas'ta acil durum ilan edildi.

Teksas’ın batısında bulunan Tennessee eyaletinde de düşük sıcaklıklar, yolların yer yer buz tutmasına neden oldu.

BUZLU YOLDA KONTROLDEN ÇIKTI

Eyaletin Franklin kasabasında kamyonetini evinin garajına park etmek isteyen kişinin aracı, yolun buz tutması nedeniyle kontrolden çıktı.

ABD’deki araç, buzlu yokuştan yanlayarak kaydı VİDEO



O ANLAR KAMERADA

Araç yanlamasına yokuş aşağı kayarken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.











