ABD'deki Fort George G. Meade askeri üssünde saldırı

ABD'nin Maryland eyaletinde yer alan yüksek güvenlikli Fort George G. Meade Askeri Üssü'ne yapılan silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.

ABD'nin Maryland eyaletinde yer alan yüksek güvenlikli Fort George G. Meade Askeri Üssü'nde silahlı saldırı olduğu bildirildi.

5 YARALI

Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı aktarıldı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Askeri üssün acil durum operasyon merkezi yöneticisi Jeffrey McClendo yaptığı açıklamada, saldırının yerel saatle 09.46'da yaşandığını ve 5 kişinin yaralandığını ifade ederek, saldırganın yakalandığını aktardı. McClendo, yaralıların sağlık durumu hakkında ise bilgi paylaşmadı. .