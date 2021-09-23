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ABD'deki Fort George G. Meade askeri üssünde saldırı
ABD'nin Maryland eyaletinde yer alan yüksek güvenlikli Fort George G. Meade Askeri Üssü'ne yapılan silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.
- İHA
- 23.09.2021 - 19:20
ABD'nin Maryland eyaletinde yer alan yüksek güvenlikli Fort George G. Meade Askeri Üssü'nde silahlı saldırı olduğu bildirildi.
5 YARALI
Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı aktarıldı.
SALDIRGAN YAKALANDI
Askeri üssün acil durum operasyon merkezi yöneticisi Jeffrey McClendo yaptığı açıklamada, saldırının yerel saatle 09.46'da yaşandığını ve 5 kişinin yaralandığını ifade ederek, saldırganın yakalandığını aktardı. McClendo, yaralıların sağlık durumu hakkında ise bilgi paylaşmadı. .