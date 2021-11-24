ABD'deki ırkçı grup 25 milyon tazminat cezası yedi

ABD'deki ırkçı grup 25 milyon tazminat cezası yedi

2017 eyaletinde düzenlenen bir mitingdeki şiddet olaylarıyla ilgili suçlanan beyaz üstünlükçü gruba, mahkeme tarafından 25 milyon dolar tazminat cezası verildi.

ABD'nin Virginia eyaletinde 2017'de yapılan bir mitingde yaşanan ölümcül şiddet olaylarıyla ilgili suçlanan beyaz üstünlükçü gruba ceza yağdı.

25 MİLYON TAZMİNAT ÖDEMELERİNE KARAR VERİLDİ

Bölge Mahkemesi, Charlottesville'de 4 yıl önce gerçekleşen Unite the Right (Sağı birleştir) mitinginde, beyaz ırkçı gruplar ve liderlerinin işledikleri ölümcül suçlar nedeniyle 25 milyon dolar tazminat ödemelerine karar verdi.

Mahkeme jürisi, gösteriler sırasında fiziksel veya duygusal yara alan dokuz kişi tarafından açılan ve yaklaşık bir ay süren davada beyaz üstünlükçülere yönlendirilen altı suçlamanın dördünü haklı buldu.

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Arabasıyla bir kadın göstericiyi ezerek ölümüne sebep olan James Alex Fields Jr, cinayet ve nefret suçlarından müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yüzlerce beyaz Amerikalıdan oluşan grup, 11-12 Ağustos 2017'de Charlottesville'deki şehir meydanından Konfederasyon Generali Robert E. Lee'nin heykelini kaldırma planlarını protesto etmişti.

"YAHUDİLER BİZİM YERİMİZE GEÇMEYECEK"

Beyaz milliyetçilerin "Yahudiler bizim yerimize geçmeyecek" sloganları atarak yürüdüğü sırada, "Adolf Hitler'in bariz bir hayranı" olan James Alex Fields Jr, arabasını karşı protestocuların üzerine sürerek bir kadını öldürmüş ve onlarcasını yaralamıştı.

Dönemin Başkanı Donald Trump, "Her iki tarafta da çok iyi insanlar var" diyerek beyaz milliyetçileri doğrudan kınamayı reddetmişti.